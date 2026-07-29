[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 29일 신천지 전당대회 개입 의혹과 관련해 “전당대회가 끝나는 대로 행정안전부와 선거관리위원회, 여야 제 정당이 제도 개선과 투명한 시스템 마련에 머리를 맞댈 것을 제안한다”고 했다.

한 직무대행은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “최근 신천지 신도들이 집단 입당을 통해 당내 경선에 영향력을 행사하려고 했다는 의혹이 제기됐다”며 이같이 말했다.

그는 “합동수사본부가 해당 사안을 수사하고 있는 만큼 신속하고 엄정하게 의혹을 발본색원해야 할 것”이라고 강조했다.

그러면서도 “확인되지 않은 의혹을 부풀려 정치 공세의 도구로 삼아서도, 외부 세력의 경선 개입 가능성을 가볍게 넘겨서도 안 된다”고 말했다.

아울러 “당대표 직무대행으로서 이번 전당대회가 당원의 뜻을 온전히 반영하는 공정하고 투명한 선거가 되도록 모든 과정을 빈틈없이 관리하겠다”며 “당 소속 구성원 모두 비상한 각오로 한 치의 실무적 오차가 없도록 만전을 기해 달라”고 말했다.