[헤럴드경제=이명수 기자]형 집행정지로 풀려나 서울의 모 병원에서 치료를 받고 있는 최서원(개명 전 최순실) 씨의 건강 상태가 일상적 대화가 어려울 정도로 위중한 것으로 알려졌다.

최서원 씨의 딸 정유라 씨는 28일 자신의 페이스북에서 ‘병원 2곳의 치료비 청구 문자’를 공개하면서 이같이 밝혔다.

정 씨는 “어머니가 꿈과 현실을 구분 못하는 지경이고, 말이 어눌하여 대화가 안되는 상황으로 (치료를 위해) 집행정지 연장이 간절한데 법무부에 밀려있는 병원비를 완납하지 못하면 재수감되어야 한다”라고 절박한 근황을 전했다.

그러면서 “이제야 재심 및 소송이 받아들여지는 시점에서 당사자인 어머니가 잘못(사망) 된다면, 모든 것이 물거품이 된다”면서 “치료를 받을 수 있도록 도와달라”호소했다.

이어 후원받은 돈을 다른 곳에 쓸 수 있다는 일부 누리꾼들의 지적을 의식한 듯 “자녀 명의 통장은 변호사에게 모두 줘서 단 1원도 생활비 등으로 사용하지 않고 전액 병원비로 지출된다”라고 설명했다.

정유라 씨가 공개한 2곳의 병원비 청구내역을 보면 각각 1,460만원과 340만원으로 당장 지급해야 할 금액이 총 1,800만원이다.

한편, 최서원 씨는 2022년 동부구치소 수감 중 낙상 사고로 척추를 크게 다쳐 수술을 받았으며, 2023년까지 형 집행정지가 연장돼 병원 치료를 이어갔다. 이후 여러 차례 수술과 치료를 받았고 치료비는 국가가 부담한 것으로 전해졌다.

그러나 정유라 씨는 “교도소 측에서 명백한 과실을 인정하고 소송은 없기로 하는 대신 병원비를 대납하기로 합의가 된 상태인데, 이번 집행정지 후 10년 치 병원비를 구상권 청구했다“라고 밝혔다.