폭우·폭염 대응 ‘블루콘 킵슬럼프’·‘블루콘 레인오케이’ 시연 기후변화 대응 건설 신기술…품질 저하·부실시공 예방 기대 “극한 환경에서도 안정적인 시공 품질 확보”

[헤럴드경제=부애리 기자] 삼표그룹이 폭염과 장마철에도 콘크리트 품질을 안정적으로 유지할 수 있는 특수 콘크리트 기술을 선보였다.

삼표그룹 계열사 삼표산업은 지난 27일 경기 화성시 S&I센터 삼표기술연구소에서 건설 현장 관계자들을 대상으로 강우 타설용 콘크리트 ‘블루콘 레인오케이’와 고온 저항성 콘크리트 ‘블루콘 킵슬럼프’의 성능 검증 시연회를 열었다고 29일 밝혔다.

이번 시연회는 최근 기후변화로 기습 폭우와 폭염이 잦아진 건설 환경에서 두 제품의 성능을 실제 현장과 유사한 조건에서 검증하기 위해 마련됐다. 일반 콘크리트와 비교해 품질 변화를 확인하는 방식으로 시험을 진행했다.

블루콘 킵슬럼프는 고온 환경에서도 작업성을 유지하도록 개발된 제품이다. 현대건설과 공동 개발했으며 일평균 기온이 35도 이상인 환경이나 운송 시간이 4시간 이상 걸리는 조건에서도 일반 콘크리트보다 2.5배 이상 우수한 작업성을 유지했다고 회사 측은 설명했다.

블루콘 레인오케이는 실제 강우 환경을 구현한 시험을 통해 성능을 검증했다. 가로·세로 0.5ｍ 크기의 모의 구조물에 시간당 5㎜ 이상의 강우량을 재현한 환경에서 콘크리트를 타설해 재료 분리와 강도 저하 여부 등을 확인했다.

최근 여름철 폭염과 집중호우가 반복되면서 건설 현장의 작업 중단과 공기 지연, 품질 저하 우려도 커지고 있다. 업계에서는 기후변화에 대응하기 위해 기존 자재의 성능을 높인 특수 콘크리트와 스마트 건설기술 도입이 점차 확대될 것으로 전망하고 있다.

시연회에 참석한 한 건설사 관계자는 “현장에서 작업성이 떨어져 물을 추가하는 등 품질 저하 우려가 있었는데, 이를 개선할 수 있을 것으로 기대된다”며 “비가 오는 환경에서도 보다 안정적인 시공이 가능할 것으로 보인다”고 말했다.

삼표산업은 이번 특수 콘크리트 기술을 통해 강도 저하와 품질 불량 등 부실시공 원인을 줄이고 구조물 안전성을 높인다는 계획이다.

삼표산업 관계자는 “기후변화로 건설 현장의 불확실성이 커지는 만큼 폭염과 폭우 등 극한 환경에서도 안정적인 품질을 확보할 수 있는 기술 개발을 이어가겠다”며 “안전한 건설 환경 조성을 위한 신기술 보급에도 힘쓰겠다”고 말했다.