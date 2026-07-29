[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 지난 27일 경산시 진량읍 소재 아진산업 본사에서 아진산업㈜, HD현대로보틱스와 AI·로봇 융합센터 구축 및 로봇·스마트팩토리 분야 산학협력 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약식에는 정현태 총장, 서중호 아진산업 대표이사, 김완수 HD현대로보틱스 대표이사를 비롯한 각 기관 관계자 30여명이 참석했다.

협약에 따라 경일대는 AI·로봇 융합센터 구축에 필요한 대학 부지와 기반시설 등 교육 인프라를 제공한다.

아진산업과 HD현대로보틱스는 센터가 재학생의 로봇 실무역량 강화와 산학연계 교육과정 운영, 현장실습, 취업 연계, 공동 연구개발 및 지역 산업 인재 양성으로 이어질 수 있도록 협력한다.

세 기관은 센터 내 실습장과 강의실, 교육장비를 공동으로 활용하고 산업용 로봇 운용, 유지보수, 자동화, 로봇 안전, 스마트팩토리 연계 실습 등 현장 중심 교육과정을 개발할 예정이다.

정현태 경일대 총장은 “이번 협약을 계기로 학생들이 첨단 로봇 장비와 산업 현장 중심의 교육과정을 경험하며 전문 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.