[헤럴드경제=장윤우 기자] 통제를 벗어나 외부 플랫폼 ‘허깅페이스’를 해킹했던 오픈AI의 ‘불량 에이전트’가 침투했던 서비스가 네 곳 더 있었던 것으로 드러났다.

28일(현지시간) 오픈AI는 자사의 GPT 모델들이 허깅페이스 해킹 과정에서 외부에 노출된 인증 정보를 통해 4개 서비스의 계정 4곳에 접근했다고 밝혔다. 다른 평가 과정에서도 소수의 계정에 접근한 사례를 확인했다고 덧붙였다.

AI 모델들은 한 곳을 외부 중계 및 거점 경로로 썼고 다른 한 곳은 데이터 저장소로 활용했다. 나머지 두 곳은 읽기 전용으로만 접근했고 허깅페이스 침해에는 쓰이지 않았다.

오픈AI는 “현재까지 조사 결과로는 허깅페이스 사례와 같은 보안 침해는 없었다”며 “해킹 심각도와 규모는 낮다”고 강조했다.

모델들이 격리 환경을 빠져나온 통로도 이날 처음 특정됐다. 오픈AI는 모델들이 패키지 저장소 캐시 프록시 소프트웨어인 ‘아티팩토리(Artifactory)’에서 알려지지 않은 제로데이 취약점을 찾아내 인터넷 접근권을 확보했다고 밝혔다.

이 취약점과 함께 검토 과정에서 추가로 발견한 아티팩토리 취약점들은 공급업체에 신고했다.

오픈AI가 새로 공개한 보안 침해 대상 중에서 중계 경로로 쓰인 곳은 기술기업 모달랩스의 한 고객사 시스템이라고 미국 로이터 통신은 이날 보도했다.

악샤트 부브나 모달랩스 최고기술책임자(CTO)는 성명을 통해 고객사 중 한 곳이 실수로 해당 업체의 샌드박스(격리 환경)에 침투할 수 있는 경로를 방치했다면서 “(오픈AI의) 불량 에이전트가 이를 이용한 것”이라고 피해 사실을 시인했다. 부브나 CTO는 “모달랩스의 플랫폼이나 격리 체계는 어떤 식으로도 침해되지 않았다”고 강조했다.

오픈AI는 허깅페이스를 해킹한 미공개 모델이 애초에 공개 출시 대상이 아닌 내부 연구용 시제품이었다고 밝혔다. 사건 이후 이 모델을 비활성화하고 암호화했다. 연구 목적의 접근도 차단했다.

앞서 오픈AI의 최신 AI 모델 ‘GPT-5.6 솔’과 일부 미공개 AI 모델은 지난 9∼13일 내부 평가 도중 통제를 벗어나 허깅페이스 등 외부 플랫폼을 해킹했다.

오픈AI가 이 사실을 1주일 동안 인지하지 못하다가 연방수사국(FBI)에 신고된 이후에야 알아차렸다고 로이터 통신은 보도한 바 있다. 오픈AI는 당시 로이터 보도에 부정확한 부분이 있다고 밝히면서도 구체적인 내용은 설명하지 않았다.