판매·체험부스에 공연 곁들여 8월 29일까지 매주 수~토요일

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 여름 휴가철을 맞아 울산시 남구 울산대공원 잔디광장 일원에서 ‘정원 야시장(가든 나이트 마켓)’이 열린다.

울산문화관광재단은 다음달 29일까지 매주 수~토요일(저녁 6시~10시) 야시장을 운영한다고 29일 밝혔다.

야시장은 ‘도심 속 정원’을 주제로 문화가 어우러진 야간 축제로 준비됐다. 기존 야시장의 인기 콘텐츠에 정원을 주제로 한 감성 연출을 더했다.

수공예품 등 9개 판매부스와 도자 접시 그림그리기 등 6개 체험부스, 15개의 다양한 푸드트럭, 10개의 먹거리부스가 운영된다.

또 거리공연으로 퓨전재즈, 대중가요, 클래식 음악, 마술쇼 등이 열린다. 여름방학을 맞아 가족 단위 방문객들이 즐길 수 있도록 회전목마와 꼬마기차도 운영하며, 추억을 남길 수 있는 사진촬영구역도 조성했다.

울산시 관계자는 “이번 야시장 개장으로 방문객들이 도심 속 울산대공원에서 낮에는 푸른 자연을, 밤에는 정원과 문화가 어우러진 특별한 여름밤의 매력을 즐기는 기회가 될 것”이라고 소개했다.