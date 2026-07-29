매출 79.3조원…영업이익률 76% ‘사상 최고’ 상반기 영업익 98조원 상반기 매출 첫 100조원 돌파 AI 수요 강세 속 고부가 제품 판매 확대 핵심 고객 포함 10여 곳과 장기공급계약 진행 HBM4, 2분기 양산 출하…하반기 본격 생산 확대

[헤럴드경제=박지영 기자] SK하이닉스가 올해 2분기 영업이익 60조원, 영업이익률 76%를 넘기며 역대 최대 실적 행진을 이어갔다. 2분기에 벌어들인 영업이익이 작년 연간 영업이익(47조2000억원)을 넘어선 것이다.

상반기로는 매출액이 131조원을 넘어 처음으로 반기 100조원대에 올라섰고, 영업이익도 100조원에 육박했다. 인공지능(AI) 수요 지속에 따른 고부가제품 판매가 호실적을 이끈 가운데, 주요 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자가 확대되면서 하반기에도 높은 성장세가 이어질 것이라는 전망이다.

29일 SK하이닉스는 올해 2분기 매출액 79조3187억원, 영업이익 60조5426억원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 밝혔다.

매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 257%, 557% 증가했다. 영업이익률은 76%에 달했고, 순이익은 93조9226억원으로 118%의 순이익률을 기록했다.

영업이익률은 전 분기(72%)보다 4%포인트 상승한 것으로 다시 한번 사상 최고치를 경신했다. 제품 1만원어치를 팔면 7600원 가량을 이익으로 남긴 셈으로, 제조업에서는 찾아보기 힘든 수준이라는 평가다.

상반기 영업익은 98조1529억원이다. 다만 증권가에서는 상반기 영업익이 100조원를 넘을 것으로 전망했으나, 이를 소폭 하회했다.

SK하이닉스 관계자는 이날 “D램과 낸드플래시 모두 지난 분기에 이어 큰 폭의 가격 상승을 기록했다”며 “HBM(고대역폭메모리)과 AI 서버용 D램, eSSD(기업용 솔리드스테이트드라이브) 등 고부가가치 제품 중심으로 판매를 늘려 최고의 수익성을 창출했다”고 설명했다.

이같은 실적 호조에 힘입어 2분기 말 회사의 현금성 자산은 전분기 말 대비 33조6000억원 늘어난 88조원으로 증가했다. 같은 기간 차입금은 7000억원 줄어 18조6000억원으로 감소했고, 순현금은 69조4000억원으로 확대됐다.

SK하이닉스 관계자는 “사상 최대 수준으로 확대된 이익과 현금 창출력을 바탕으로 재무 여력도 크게 강화됐다”고 밝혔다.

또 하반기 실적 전망에 대해서는 “주요 빅테크 기업의 AI 인프라 투자가 확대되며 추가 공급 요청이 잇따르고 있다”며 “이러한 투자가 AI 서비스에서 창출한 수익을 기반으로 이뤄지고 있는 만큼, 메모리 수요 성장세가 지속될 것”이라고 말했다.

회사는 고객들과 중장기 공급 안정성을 확보하기 위한 다년 계약 논의를 확대하고 있다고도 밝혔다. 핵심 고객을 포함해 10여개 고객과 장기공급계약(LTA) 협상을 마무리했으며, 업계 주요 고객들과 추가 논의도 이어가고 있다는 것이다. 이를 통해 회사 운영의 효율성을 높이는 한편, 중장기 사업 안정성과 지속 가능한 성장 기반을 한층 강화하겠다는 방침이다.

SK하이닉스 관계자는 “AI가 사용자를 대신해 복잡한 업무를 수행하는 에이전트 형태로 진화하고 다양한 서비스로 확산되면서 메모리 수요 기반이 한층 넓어지고 있다”고 강조했다. 이에 AI 메모리와 일반 메모리 수요가 함께 확대되는 구조적 변화가 나타나고 있다는 설명이다.

회사는 2분기 HBM4(6세대 고대역폭메모리) 양산 출하를 시작했으며, 하반기 생산을 본격적으로 확대한다고 밝혔다. 상반기 샘플 공급을 마친 HBM4E는 기술 성숙도와 양산 안정성을 갖춘 최적의 공정을 적용했다. 아울러 AI 서버용 저전력 메모리 모듈인 소캠(SOCAMM)2 또한 2분기 판매가 크게 늘었으며, 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 제품 공급도 본격화됐다.

낸드는 선단 공정 전환을 가속화해 고용량·고성능 제품 중심으로 포트폴리오를 강화한다. 321단 제품은 이미 전체 생산량에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 연말까지 국내 생산능력의 50% 수준으로 확대할 계획이다.

적기 공급을 위해 첨단 D램 및 HBM 생산을 위한 신 공장인 청주 M15X 양산 일정을 앞당기는 한편, 2027년 초 용인 1기 팹 클린룸 오픈 이후 생산능력을 신속하게 확대할 수 있는 투자도 진행하고 있다. 첨단 패키징 공장 P&T7과 낸드 생산기지 M17, 신규 반도체 클러스터 조성 등 중장기 투자 계획도 고객 수요와 투자 효율성 등을 고려해 단계적으로 추진할 방침이다.

SK하이닉스는 “중장기 성장 기회를 차질 없이 준비하는 동시에 설비투자 원칙을 유지해 생산능력과 재무 건전성을 함께 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.