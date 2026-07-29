국토부·LH, 비주택 리모델링 사업 속도감 있게 추진키로

[헤럴드경제=소민호 기자] 도심 내 빈 상가, 숙박시설 등 유휴공간을 품질 좋은 공공임대주택으로 전환하는 ‘비주택 리모델링 사업’이 속도감 있게 추진된다.

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 30일 오후 LH 경기남부본부에서 사업자 간담회를 갖고 비주택 리모델링 사업에 대한 설명과 관련 제도개선 안내, 현장 의견수렴 등에 나선다고 밝혔다.

국토부는 주택 공급 활성화를 위해 비주택 리모델링 사업도 추진 중이다. 신축에 비해 공사기간이 짧아 신속하게 주거공간을 공급할 수 있는 장점이 있는 데다 도심 내 방치된 유휴공간을 내실있게 활용할 수 있기 때문이다.

대중교통 이용이 편리하고 직주 근접성이 뛰어난 곳에 위치해 청년층을 위한 맞춤형 주거 공간을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

국토부는 민간 사업자 참여를 촉진하기 위해 상가와 숙박시설로 한정했던 매입 대상에 지식산업센터를 포함시켜 주택 공급을 극대화한다는 계획이다.

또 일반공업지역 내 지식산업센터 등의 오피스텔 전환 허용을 위한 국토계획법 시행령 개정, 주차장법 시행령 개정, 건축법·산업집적법 유권해석 및 비주택 리모델링 기금대출·HUG 보증 등 다각적인 방안도 추진키로 했다.

간담회에서는 민간 사업자들의 의견을 수렴해 비주택 리모델링 사업을 신속하게 추진하고 청년층 등에게 필요한 주거 공간을 제공할 수 있도록 개선사항을 발굴할 계획이다.

한성수 국토부 주거복지정책관은 “전월세 시장 안정을 위해 단기적인 공급 효과가 큰 신축 매입임대 주택 공급에 힘쓰고 있다”며 “도심 내 위치해 있는 공실 상가, 숙박시설, 지식산업센터 등을 주거 공간으로 전환하는 비주택 리모델링 방식을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.