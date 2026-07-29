‘부속영업점’ 설치로 금융 상담도 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 고용노동부 산하 종합직업체험관인 한국잡월드에 ‘어린이 하나은행 직업체험관’을 개관했다고 29일 밝혔다.

지난 28일 열린 개관식에는 이호성 하나은행장과 이병균 한국잡월드 이사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 해당 체험관은 은행 업무를 직접 체험하며 저축과 금융의 개념을 자연스럽게 익힐 수 있도록 설계된 점이 특징이다.

직업체험관은 실제 은행 영업점과 유사한 환경으로 꾸며졌다. 금융상담 창구와 금고, 번호표 발급기, 통장 프린터 등 은행 장비를 갖춰 어린이들이 은행원과 고객 역할을 번갈아 체험할 수 있도록 했다.

참가 어린이들은 계좌 개설 신청서 작성, 번호표 발급, 체험 통장 만들기, 체험용 화폐를 활용한 입·출금, 하나은행 캐릭터 ‘별돌이·별송이’를 활용한 통장 꾸미기 등을 통해 금융의 기본 원리와 저축의 의미를 자연스럽게 익힐 수 있다.

하나은행은 한국잡월드 내에 ‘조이출장소’와 ‘부속영업점’도 함께 운영한다. 조이출장소에서는 어린이 체험관에서 사용하는 체험용 화폐 ‘조이(Joy)’와 조이카드를 발급·관리한다.

부속영업점에는 하나은행 직원이 상주해 한국잡월드 방문객을 대상으로 계좌 개설, 예·적금 가입, 인터넷·모바일뱅킹 가입, 체크카드 발급 등 금융서비스와 금융상담을 제공한다. 미성년자를 위한 ‘원픽(ONE PICK) 통장’ 등 전용 금융상품과 어린이 눈높이에 맞춘 금융교육 프로그램도 운영할 계획이다.

이호성 하나은행장은 “어린이들이 쉽고 재미있게 금융을 배우며 건전한 금융 습관을 기를 수 있는 소중한 경험의 장이 되기를 바란다”며 “앞으로도 미래세대의 금융역량을 높일 수 있는 다양한 체험형 금융교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.