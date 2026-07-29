[헤럴드경제=김성훈 기자] 4년차 커플이 성적인 문제로 서로 맞지 않아 상대에게 외도를 허락했다는 사연이 방송을 타 황당함을 안겨줬다.

28일 방송된 JTBC 예능 ‘연애전쟁’에서는 성적인 문제로 갈등을 겪고 있는 4년 차 ‘발전 커플’(발기부전 커플)의 사연이 공개됐다.

여자친구는 방송에서 “남자친구와 모든 게 다 잘 맞지만 단 하나가 안 맞는다. 그런데 그게 아주 중요한 문제”라며 남자친구의 발기부전 문제를 언급했다. 두 사람은 성 에너지도 달라 연인관계를 더 이어나갈 수 있을지조차 회의감이 들었다고 한다.

여자친구는 미용실에서 미용사에게 이 같은 문제를 호소하는 등 남자친구가 수치스러워할만한 이야기를 퍼트리고 다니기도 했다.

갈등이 커지자 남자친구는 여자친구에게 밖에서라도 해결하고 오라고 했다고 해 충격을 안겨줬다.

실제로 여자친구는 선배와 두 달간 ‘허락된 외도’를 했다고 했다. 외도 상대는 남자친구도 아는 지인이었으며 교제 중인 연인도 있는 상태였다.

이효리는 “해괴망측하다”라며 표정이 굳었다. 충격받은 패널들에게 여자친구는 “세상에 백 명의 사람이 있다면 백 개의 사랑의 모양이 있다고 생각한다”고 말했다.

이에 서장훈은 “이거 사랑 아니다. 착각하지 말라. 둘 다 정신 똑바로 차리라”라며 “비상식적인 짓을 사랑이라고 포장해서 편하고 익숙한 상태에 길들여져 어쩌지 못하는 거 같은데 두 사람은 기본적으로 안 맞는다. 아무리 남친이 외도를 허락했다 해도, 내가 상대를 사랑하는 사람이 있다면 헤어지고, 사랑을 찾던 육체적 관계를 찾던 해야 한다”고 지적했다.

이후 만남을 이어갈지 결별할지 최종 선택을 하는 순간에 남자친구는 만남을 택했으나, 여자친구는 결국 이별을 택했다.