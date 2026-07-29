응급실은 문을 닫았지만 현실은 이미 달라져 있었다.

지역 유일의 24시간 응급실 운영 종료 소식이 알려지자‘칠곡군 유일의 24시간 응급실 폐쇄’라는 제목이 잇따랐다. 제목만 보면 마치 칠곡의 응급의료가 무너지는 것처럼 느껴진다. 주민들이 불안해하는 것도 당연하다.

하지만 공공의 안전을 다루는 기사일수록 제목보다 중요한 것은 맥락이다. 정작 중요한 질문은 따로 있었다. 응급실이 문을 닫았다는 사실보다 응급환자가 실제 어디로 이송되고 있었는가 하는 점이다.

통계는 제목과 다른 현실을 보여주고 있었다.

2025년 칠곡지역 119 구급환자 이송은 모두 4048건이었다. 이 가운데 칠곡군 내 의료기관으로 이송된 환자는 247건으로 전체의 6.1%에 불과했다. 반면 구미는 2248건(55.53%), 대구는 1471건(36.34%)이었다.

올해는 군내 이송 비율이 더 낮아졌다. 2026년 상반기 119 구급환자 이송 1,939건 가운데 칠곡군 관내 의료기관으로 이송된 환자는 전체의 3.4%에 그쳤다. 지난해보다 군내 이송 비율은 더욱 낮아졌다.

이는 칠곡의 응급의료 이용권이 이미 대구와 구미 중심으로 재편돼 있었음을 보여준다.

그 배경에는 의료기관 접근성이 있다. 칠곡군 전 지역에서는 대구·구미의 대학병원급 응급의료기관까지 20분 이내에 도착할 수 있다. 이는 정부가 제시한 응급의료 접근 기준인 30분보다 빠른 수준이다.

그렇다고 지역 유일의 24시간 응급실이 맡아온 역할까지 부정할 수는 없다. 다만 현실도 함께 봐야 한다.

지역 유일의 응급실을 운영하던 의료기관은 병원 내 응급수술이 가능한 수술시설을 운영하지 않았다.

중증 외상이나 응급수술이 필요한 환자는 대부분 처음부터 대구와 구미의 상급응급의료기관으로 이송됐다.

결국 중증 응급환자는 상급응급의료기관으로 이송되는 구조가 이미 자리 잡고 있었다.

그래서 이번 논란의 핵심은‘응급실이 사라졌다’는 사실 하나가 아니다.

그 응급실이 실제 어떤 역할을 해왔는지, 그리고 응급의료 공백을 최소화하기 위해 어떤 대책이 마련되고 있는지를 함께 살펴봐야 한다.

응급실이 사라지는 것은 결코 반가운 일이 아니다. 지역에 의료기관이 하나라도 더 있는 것이 바람직하다는 사실 역시 변함없다.

그러나 검증은 불안이 아니라 사실에서 출발해야 한다. 응급실이 문을 닫았다는 사실은 중요하다.

하지만 그 사실만으로 지역의 응급의료 현실을 모두 설명할 수는 없다.

2025년 군내 이송 비율 6.1%. 2026년 상반기 군내 이송 비율 3.44%.

숫자는 이미 응급의료의 변화를 말하고 있었다.