지하 1층 스위트파크…30주년 기념 굿즈도

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점이 강남점 지하 1층 스위트파크에 국내 첫 ‘폼폼푸린 베이커리 카페’를 열었다고 29일 밝혔다.

폼폼푸린은 올해 열린 ‘산리오 캐릭터 대상’에서 글로벌과 한국 부문에서 1위를 차지한 캐릭터다. 탄생 30주년을 맞아 지난 3월 일본 도쿄 이케부쿠로와 시부야, 오사카 우메다에서 테마 카페가 운영됐다.

신세계백화점도 30주년 기념 굿즈를 비롯해 상품 100여종을 선보인다. 인형·키링·머그컵·에코백·문구류 등이다. 일본 직수입 상품과 국내 단독 상품도 포함된다.

베이커리와 음료에도 폼폼푸린을 담았다. 폼폼푸린 밤식빵과 얼굴 모양의 커스터드빵, 엉덩이 모양의 단팥빵, 베레모 초코빵 등이 눈길을 끈다. 머핀 세트와 초코바나나 마들렌, 초코바나나·카라멜 퐁당라떼·팬케이크 쉐이크 등 음료 3종도 판매한다.

신세계백화점 관계자는 “앞으로도 국내외 인기 지식재산권(IP)과 협업한 다양한 콘텐츠를 계속 선보이겠다”고 말했다.