5월 월간 처방 27만건…출시 첫 달보다 14.7배 증가 정부, GLP-1 비만치료제 ‘오남용 우려 의약품’ 지정 검토

[헤럴드경제=김용훈 기자] 비만치료제 '마운자로'가 국내 출시 10개월 만에 누적 처방 150만건을 돌파한 것으로 나타났다. 처방의 절반 이상이 20~30대에 집중됐고, 10대 처방도 올해 들어 1.5배 늘면서 청소년과 미용 목적 오남용 우려가 커지고 있다.

29일 국회 보건복지위원회 소속 한지아 국민의힘 의원이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 의약품안전서비스(DUR) 자료에 따르면 지난해 8월 국내 출시된 마운자로는 올해 5월까지 10개월 동안 총 150만1161건 처방됐다.

해당 수치는 의료기관이 의약품 중복 처방 여부 등을 확인하기 위해 DUR 점검을 완료한 내역을 기준으로 집계됐다. 마운자로와 위고비는 비급여 의약품인 만큼 정확한 처방 규모를 파악하기 어려워 DUR 자료를 통해 처방 동향을 추정할 수 있다.

월별 처방 건수는 출시 첫 달인 지난해 8월 1만8579건에서 올해 5월 27만3140건으로 약 14.7배 증가했다.

연령별로는 20~30대가 전체 처방의 52.9%(79만4781건)를 차지했다. 30대가 36.0%로 가장 많았고, 40대 27.1%, 20대 16.9%, 50대 14.6% 순이었다.

특히 10대 처방 증가세가 눈에 띄었다. 출시 첫 달 월 82건에 불과했던 10대 처방은 지난해 12월 1000건을 넘어섰고, 올해 1월 1739건에서 5월에는 2594건으로 늘어 올해 들어서만 약 1.5배 증가했다.

마운자로는 약 10개월 먼저 출시된 위고비의 누적 처방 규모도 넘어섰다. 위고비는 2024년 10월 출시 이후 올해 5월까지 누적 122만8867건 처방됐으며, 이 가운데 20~30대 비중은 46.4%였다.

의료계에서는 GLP-1 계열 비만치료제가 당뇨병이나 고도비만 환자 치료를 넘어 단순 체중 감량이나 미용 목적으로 사용되는 사례가 늘고 있다며 오남용 가능성을 지속적으로 제기해왔다.

정부도 이 같은 우려를 반영해 마운자로와 위고비 등 GLP-1 계열 비만치료제를 '오남용 우려 의약품'으로 지정하는 방안을 검토 중이다. 오남용 우려 의약품으로 지정되면 처방과 조제 과정에 대한 관리가 한층 강화될 것으로 전망된다.

한지아 의원은 "마운자로 처방이 출시 10개월 만에 150만건을 넘어섰지만 정부 대응은 경고 문구 부착 수준에 머물러 있다"며 "환자의 치료 접근성은 보장하면서도 청소년과 미용 목적의 오남용을 막기 위해 유통관리 중심에서 DUR을 활용한 처방관리 중심으로 관리 체계를 전환할 필요가 있다"고 말했다.