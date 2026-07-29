취약계층 및 1인 가구의 반려견‧반려묘 위탁 돌봄 지원 1마리당 최대 10일 위탁비 지원하여 반려동물 방치·유기 예방

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 여행이나 출장 등으로 장기간 집을 비워야 하는 취약계층과 1인가구를 위해 반려동물을 안전하게 맡길 수 있는 ‘우리동네 펫위탁소’를 운영한다.

우리동네 펫위탁소는 장기 외출 시 반려동물을 돌보기 어려운 취약계층의 부담을 덜고, 전문 위탁업체를 통한 안전한 보호로 동물 방치와 유기를 예방하기 위해 마련된 사업이다.

지원 대상은 중랑구에 주민등록을 둔 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족, 1인가구이다. 취약계층은 반려동물 한 마리당 최대 10일까지, 1인가구는 반기별 최대 5일까지 무료로 이용할 수 있다.

중랑구의 지정 위탁업체는 ▷금란동물애견(용마산로532) ▷디비유[독블레스유](봉화산로56길 46) 2개소로 동물 등록이 완료된 반려견과 반려묘를 맡길 수 있다. 이용을 원하는 주민은 위탁소에 사전 문의한 뒤 구비서류를 지참해 방문하면 된다.

류경기 중랑구청장은 “여행이나 출장 등으로 반려동물을 잠시 맡겨야 하는 주민들의 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 사람과 반려동물이 함께 행복하게 살아갈 수 있는 반려친화도시 조성을 위해 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.