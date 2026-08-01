7일까지 기업·기관 대상 공개 접수 성산·올림픽대교서 9~12월 현장실증 우수 기술, 내년 한강 다리에 시범 도입

[해럴드경제=신상윤 기자] 그동안 사람이 접근하기 어려웠던 교량의 안전 점검 사각지대에 대한 점검을 강화하기 위해 서울시가 로봇·드론을 활용한 기술을 찾는다.

서울시는 교량 안전 점검 사각지대를 해소하고자 로봇·드론·데이터 분석 등을 활용한 ‘무인 안전 점검 신기술’을 7일까지 공개 모집한다고 28일 밝혔다.

사람이 직접 확인하기 어려운 곳도 점검할 수 있는 무인 체계를 구축해 안전관리 정밀도를 높이고, 점검자의 안전도 함께 확보한다는 계획이다.

그동안 교량 구조물의 좁은 밀폐공간이나 교량 케이블 등은 사람이 직접 진입하기 어려워 인력 중심의 육안 점검만으로 미세 균열이나 구조물 내부 손상 정도를 명확히 파악하는 데 한계가 있었다고 시는 전했다.

예를 들어 성산대교는 일부 내부 공간의 높이가 1.2ｍ, 폭이 1ｍ에 불과해 점검자가 몸을 숙이거나 기어서 이동해야 했으며, 올림픽대교는 주탑 높이가 88ｍ로 케이블 상태를 확인하기 위해서는 높은 곳까지 올라야 했다.

또 육안 점검 같은 기존 방식으로는 미세 균열이나 구조물 내부의 손상 정도를 명확히 파악하는 데 한계가 있었다.

이에 시는 정밀 점검을 위한 혁신 기술 공모를 시행한다. 대상은 무인 안전 점검 체계에 활용할 수 있는 첨단기술과 제품 전반이다.

로봇·드론·센서·비파괴검사·데이터분석 등 관련 신기술이나 제품을 보유한 기업·기관이면 소재지와 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

시는 외부 전문가로 구성된 선정심사위원회를 꾸린 뒤 기술 발표와 시연 등을 총합 평가해 3개 내외의 기술을 1차 선정한다.

선정된 기술을 대상으로는 9월부터 12월까지 약 3개월 동안 성산대교와 올림픽대교 등 실제 한강 교량에서 현장 실증을 진행한다.

시는 연말에 기술별 검증지표를 바탕으로 최종 평가를 할 예정으로, 신뢰성과 정확성, 실효성이 입증된 기술은 내년부터 한강 교량 안전 점검과 안전진단 용역 등에 시범 도입할 계획이다.

공모와 관련한 자세한 내용은 서울시 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 서울시 재난안전정책과로 전화하면 된다.

최진석 서울시 재난안전실장은 “성능이 입증된 우수 기술은 주요 기반 시설에 단계적으로 확대 적용해 무인 안전관리 체계를 선도적으로 구축하겠다”고 말했다.