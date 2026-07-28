경찰 연루 사건 현재 117건 공정성 문제로 44건은 이관

[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰청이 내부 비리 근절을 위해 경찰관 가족이 연루된 사건에 대한 전수조사를 벌인 결과 현재 수사가 진행 중인 117건을 확인해 이 가운데 공정성 시비 소지가 있는 44건에 대해 사건 이관을 지시했다.

경찰청은 28일 “지난 10일부터 22일까지 진행한 전수조사에서 확인된 경찰관 가족 사건은 총 117건이며 그 중 44건은 공정성 제고를 위해 시도경찰청이나 다른 경찰서로 이송 조치했다”고 밝혔다. 이어 “이관되지 않은 나머지 사건들에 대해서도 매달 수사 적절성을 재점검하면서 관리할 방침”이라고 했다.

경찰청은 사건 관계인의 배우자 또는 직계존비속이 경찰관으로 근무하는 경찰관서에서 수사나 입건 전 조사(내사)를 진행 중인 사례가 있는지를 모두 살펴 적절하게 처리되고 있는지를 살폈다.

이번 전수조사는 현직 경찰관의 아들인 살해범 장윤기의 혐의를 경찰이 조직적으로 축소했다는 의혹을 계기로 이뤄졌다.

경찰청은 “전수조사 결과를 토대로 경찰관 가족 사건에 대해 상시 관리할 수 있는 운영 방안을 마련해 경찰 내부의 이해충돌 방지 체계를 정비할 계획”이라고 밝혔다.