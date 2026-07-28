2분기 당기순이익 2004억 현금배당 주당 150원 실시

[헤럴드경제=유혜림 기자] BNK금융그룹이 올해 상반기 4100억원대 순이익을 거뒀지만 지난해 부동산 펀드 관련 일회성 이익의 기저효과와 회계상 손실이 반영되면서 순이익은 감소했다. 다만 일회성 요인을 제외한 경상 기준으로는 본업 수익성이 개선됐다는 평가다.

BNK금융그룹은 28일 올해 상반기 연결 기준 지배기업지분 당기순이익이 4118억원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간(4758억원)보다 640억원(13.5%) 감소한 수준이다.

순이익 감소는 지난해 반영된 BNK강남코어오피스펀드 청산이익(544억원)에 따른 기저효과와 올해 여의도코어오피스펀드 외부 지분 매입 과정에서 발생한 440억원 규모의 회계상 일시적 손실이 영향을 미쳤다. 다만 조정영업이익 증가와 충당금 전입액 감소 등 경상적인 수익성은 개선됐다는 설명이다.

은행 부문의 상반기 당기순이익은 3562억원으로 전년 동기보다 540억원 감소했다. 부산은행과 경남은행의 순이익이 각각 505억원, 35억원 줄어든 영향이다.

반면 비은행 부문은 실적 개선세가 두드러졌다. BNK캐피탈(91억원), BNK투자증권(231억원), BNK저축은행(23억원), BNK자산운용(260억원), BNK벤처투자(28억원) 등의 실적이 개선되면서 비은행 부문 당기순이익은 1726억원으로 전년 동기 대비 638억원 증가했다.

건전성 지표도 개선됐다. 고정이하여신비율은 1.46%, 연체율은 1.34%로 전 분기보다 각각 11bp(1bp=0.01%포인트), 8bp 개선됐다. 다만 그룹은 업계 평균 대비 여전히 낮은 수준인 만큼 선제적인 리스크 관리와 자산건전성 개선 노력을 이어간다는 방침이다.

보통주자본(CET1)비율은 효율적인 위험가중자산(RWA) 관리와 이익잉여금 증가에도 우량자산 중심의 자산 성장과 주주환원 정책 영향으로 전 분기보다 16bp 하락한 12.14%를 기록했다.

아울러 이사회는 주당 150원의 분기 현금배당을 결의했다. 올해 상반기 취득한 자사주 약 349만주(약 600억원 규모)는 3분기 중 전량 소각할 예정이다.

박성욱 BNK금융그룹 CFO(부사장)는 “부동산 펀드 관련 일회성 요인을 제외한 경상 기준 상반기 순이익은 4558억원으로 전년 동기 대비 8.2% 증가하는 등 본업의 수익성은 꾸준히 개선되고 있다”고 말했다. 이어 “안정적인 수익 기반을 강화하는 동시에 자본과 건전성 관리에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.