AI 인프라 투자 지속가능성 우려

[헤럴드경제=김영철 기자] 인공지능(AI) 인프라 투자의 지속 가능성에 대한 회의론이 커지면서 28일 삼성전자·SK하이닉스를 포함한 아시아 반도체 관련주가 일제히 투매 양상을 보였다.

한국시간 28일 오후 2시20분 현재 일본 닛케이225지수는 4% 넘게 빠지며 지난 5월 말 이후 처음으로 6만2000선 아래로 내려갔고, 토픽스도 3%가량 하락했다.

낸드플래시 제조사 키옥시아는 18.3% 급락한 4만4550엔까지 밀리며 시가총액이 24조4100억엔(약 219조원)으로 쪼그라들었다. 도쿄일렉트론(-11.2%)·르네사스(-10.6%)·레이저텍(-14.4%)·어드반테스트(-10.4%) 등 반도체 장비주도 동반 약세를 보였다.

대만도 매도세에 휩싸였다. 대만 자취안지수는 장중 4%대 급락하며 4만1600선까지 밀렸다.

대만 증시 시가총액의 40% 넘게 차지하는 TSMC도 낙폭을 키워 2.8% 내린 2285대만달러에 거래되고 있다. 이에 따라 시총도 59조3000억대만달러(약 2672조원)로 줄었다. 대만 반도체 설계기업 미디어텍도 9.9% 떨어진 가격에 거래 중이다.

코스피는 이날 10% 넘게 급락하며 서킷브레이커가 발동됐고, 코스닥도 8% 넘게 떨어지며 함께 거래가 일시 중단됐다. 낙폭을 키운 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 12∼13%대까지 밀렸다.

이처럼 아시아 반도체주가 동반 급락하는 현상에는 미국발 AI 인프라 투자 지속 가능성에 대한 의구심이 확산한 데 따른 것으로 풀이된다. 메모리 가격 급등이 오히려 수요 위축이나 대체재 전환을 부를 수 있다는 우려도 투자심리를 짓누르는 것이다.

구글 모기업 알파벳이 2분기 잉여현금흐름(FCF) 적자를 밝힌 데 이어 엔비디아 주가도 최근 급락하며 세계 시총 1위 자리를 애플에 내줬다.