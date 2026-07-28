[헤럴드경제=김지윤·송하준 기자] 올해 상반기 60세 이상 투자자들이 증권사로부터 자금을 빌려 투자하는 신용거래융자 잔고가 10조원에 육박한 것으로 나타났다. 2024년 말과 비교하면 181.6% 급증한 수치다. 코스피가 지난달 9300을 돌파하는 등 역대급 활황을 보이자 노후자금을 불리려는 수요가 집중된 것으로 풀이된다. 문제는 이후 지수가 7000선 아래로 급락하며, 증권사가 주식을 강제로 처분한 규모 역시 역대급으로 늘었다. 노년층을 대상으로 한 투자사기도 극성을 부리고 있어 보다 신중한 투자가 요구된다.

28일 김상훈 국민의힘 의원실이 미래에셋·한국투자·삼성·KB·NH·신한·메리츠·키움·하나·대신증권 등 국내 10대 증권사로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 6월 말 기준 60대 이상 신용거래융자 잔고는 9조6080억원으로 집계됐다. 60대가 7조1371억원, 70대 이상이 2조4709억원이었다. 이는 전체 신용융자 잔고(31조6180억원)의 30.4%에 해당한다.

신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액으로, ‘빚투’(빚을 내 투자)의 지표로 여겨진다.

2024년 말 13조5346억원 수준이었던 신용거래융자 잔고는 작년 말 23조1986억원까지 늘어난 데 이어 올 상반기 31조원대로 불어났다. 연령대로는 50대가 9조7978억원으로 가장 많았고, 60세 이상이 9조6080억원으로 그 뒤를 이었다.

특히 60대와 70대의 경우 신용거래융자 잔고 증가 속도가 가팔랐다. 70대 이상 신용거래융자 잔고는 2024년 말 7616억원에서 올해 6월 말 2조4709억원으로 224.4% 증가했다. 같은 기간 60대는 2조6503억원에서 7조1371억원으로 169.3% 증가했다. 전체 증가율(133.6%)을 크게 웃도는 수치로, 잔고 규모가 미미한 20세 미만을 제외하면 전 연령대 중 1·2위다. 절대 규모 1·2위인 50대(111.7%)와 40대(114.7%)는 오히려 평균을 밑돌았다.

주목할 대목은 6월이다. 인공지능(AI) 반도체 고평가 논란, 5월 말 출시된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등으로 증시 변동성이 커지며 ‘서킷브레이커’가 3번이나 발동되자 대부분 연령층이 일제히 신용융자잔고를 줄였다. 반면, 이 상황에도 60대와 70대는 빚투 규모를 확대했다.

이는 위험 신호로 읽힌다. 60세 이상은 근로소득이 적거나 없는 은퇴 세대가 주를 이룬다. 주가가 급락해 담보비율이 무너지면 증권사가 주식을 강제로 처분하는 반대매매가 발생하는데, 손실이 곧 노후자금 훼손으로 직결될 수 있어서다. 상환 여력이 있는 현역 세대와 위험의 무게가 다르다는 지적이 나온다.

실제 신용융자 잔고 반대매매 규모는 올 들어 급격히 확대됐다. 올해 1월 기준 565억원 수준에서 6월 말 3935억원으로 596.5% 급증했다. 특히 1월과 비교해 60대, 70세 이상의 신용융자 반대매매 규모는 700% 넘게 급등, 전 연령층을 뛰어넘는 수준이었다.

노년층을 대상으로 한 투자사기도 기승을 부리고 있다. 핀플루언서를 사칭한 불법 리딩방 피해, 상장 임박을 미끼로한 비상장주식 투자 사기, 사설 거래 프로그램 투자 사기 등이 대표적인 사례로 집계됐다.

홍지연 자본시장연구원 선임연구원은 “신용거래는 상승기에는 매수 수요를 확대하지만, 하락기에는 반대매매를 통해 매도 압력을 증폭시키는 경기순응적 특성을 지닌다”며 “개인 중심의 시장 구조와 제한적인 헤지 수단을 고려 할 때, 향후 레버리지 축소 과정에서 변동성이 확대될 가능성이 높아 지속적인 리스크 관리와 정책적 대응이 요구된다”고 말했다.