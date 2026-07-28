[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 아이브(IVE)가 첫 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 입성에 뉴욕 메츠의 ‘승리 요정’이 됐다.

지난 26일(현지시간) 아이브는 미국 뉴욕 시티 필드에서 열린 뉴욕 메츠와 로스앤젤레스 다저스의 경기에 참여했다.

특히 이날 멤버 장원영은 시구자로 마운드에 올라섰다. 장원영은 뉴욕 메츠 유니폼을 자신만의 스타일로 감각 있게 소화하며 등장부터 시선을 사로잡았다.

시구를 마친 뒤 장원영과 아이브는 관중석에서 뉴욕 메츠를 향한 열띤 응원을 이어갔다.

경기 흐름에 맞춰 함께 환호하고 팬들과 호흡하는 아이브의 밝고 에너지 넘치는 모습이 현장 전광판과 중계 화면에 비추기도 했다.

이날 메츠는 다저스를 상대로 승리를 거두며 아이브는 말 그대로 ‘승리 요정’이 됐다. 또 MLB 공식 SNS에는 장원영의 시구 장면과 아이브의 단체 사진은 물론 아이브가 메이저리그 출신 김병현, 더스틴 니퍼트, 뉴욕 메츠의 간판스타 프란시스코 린도르와 반갑게 인사를 나누는 모습까지 공개돼 현장의 생생한 분위기를 전하기도 했다.

한편 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 진행 중인 아이브는 오는 29일 오스틴을 거쳐 8월 1일 LA, 4일 오클랜드, 7일 시애틀, 9일 밴쿠버에서 북미 공연을 이어가며 글로벌 팬들과 만난다.