두산에너빌, 두산지오솔루션 보통주 630억원 인수 2023년 설립 이래 최대 규모 단일 출자 세아제강 모노파일, 한화오션 WTIV 사업도 투자 속도

[헤럴드경제=박혜원 기자] 정부가 해상풍력을 신재생에너지 핵심 축으로 육성하는 가운데 기업들도 해상풍력 자회사에 잇따라 대규모 투자를 늘리고 있다. 2020년대 초 해상풍력 사업에 뛰어들었지만 뚜렷한 성과를 내지 못했던 기업들이 정책 지원에 힘입어 다시금 사업 확장에 나서는 분위기다.

해상풍력 자회사에 기업들 연이어 자금 수혈

28일 업계에 따르면 두산에너빌리티는 24일 이사회를 열고 자회사 두산지오솔루션의 보통주 6만3000주를 630억원에 인수하기로 결정했다. 주당 발행가액 100만원, 주금 납입 예정일은 오는 9월 15일이다.

이는 두산지오솔루션에 대한 두산에너빌리티의 총 출자액(1118억원)의 56%을 차지하며 설립 이후 단일 출자로는 최대 규모다. 또 지난 2024년 이뤄진 출자(205억원)의 약 3배 규모다.

두산지오솔루션은 두산에너빌리티가 친환경 사업을 본격화할 당시인 지난 2023년 ‘무탄소 에너지 개발사업’을 목적으로 설립됐다. 당시에는 풍력을 포함한 연료전지, 수소 등 신재생사업 전반의 개발을 전담하는 법인으로 출범했다.

다만 이번 투자는 ‘해상풍력’에 초점을 맞춰 이뤄졌다. 두산에너빌리티는 출자 관련 공시에서 “해상풍력 발전사업 지분투자를 위한 투자자금 및 운영자금 제공을 위해 출자하는 건”이라고 밝혔다.

세아제강지주도 자회사 영국 소재 해상풍력 모노파일 자회사 세아윈드 투자 규모를 키우고 있다. 지난달 10일 세아제강은 세아윈드가 발행하는 약 700억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 취득한다고 공시했다. 세아제강은 지난해에도 934억원 규모로 출자를 단행한 바 있다.

한화오션 역시 지난 5월 풍력발전기 설치선(WTIV) 운영 사업 자회사 오션이앤아이에 보통주 2543만9900주를 1272억원 규모로 출자한다고 밝혔다. 이와 별도로 한화오션은 신안우이 해상풍력 단지에 투입할 목적으로 8000억원을 투자해 15메가와트(MW)급 초대형 터빈을 설치할 수 있는 WTIV를 건조하고 있다. 신안우이 해상풍력에는 한화오션이 26%로 가장 많은 지분을 차지하고 있는 사업이다.

李 정부 지원에 ‘적자’ 자회사에 전폭 투자

각사가 투자한 해상풍력 관련 자회사들은 모두 설립 이래 이렇다 할 실적을 내지 못해왔으나, 올해 투자가 본격화되는 분위기다. 각사 공시에 따르면 두산지오솔루션은 지난해 6600만원의 영업이익을 냈지만 순손실이 29억2800만원에 달했다. 세아윈드 역시 지난해 672억원의 영업손실, 813억원의 순손실을 기록했다. 특히 세아윈드는 지난 2021년 설립 이래 아직 램프업(생산 안정화) 단계에 진입하지 못한 상태다. 오션이앤아이의 경우 지난해 12월 설립돼 연말 기준 35억원의 순손실을 냈다.

이와 관련 업계 관계자는 “2020년대 초반 신재생에너지 육성 기조 아래 설립된 이후 실적이 부진하던 기업들이 이번 정부를 본격적인 사업 확대 기회로 삼아 대규모 투자를 단행하고 있다”고 설명했다.

이재명 정부 들어 해상풍력은 신재생에너지 핵심 동력원으로 꼽히고 있다. 지난해 2030년까지 해상풍력 누적 보급 25기가와트(GW) 목표를 제시한 기후에너지환경부는 앞으로 매년 4GW 이상씩 대규모로 입찰 물량을 공고하기로 했다. 이는 연간 1GW 수준이던 기존 해상풍력 공고 물량을 크게 웃도는 규모다.