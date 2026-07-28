인구 5182만명으로 사실상 정체…외국인 증가가 감소폭 상쇄 1인 가구 824만가구·36.6% 역대 최고…아파트 비중도 65.8%

[헤럴드경제=김용훈 기자] 우리나라 65세 이상 고령인구 비중이 처음으로 전체 인구의 20%를 넘어섰다. 생산연령인구(15~64세)는 2018년 정점을 찍은 뒤 7년째 감소세를 이어갔고, 1인 가구 비중은 역대 최고치를 또다시 경신했다. 저출생·고령화와 가구 규모 축소가 동시에 심화하는 인구 구조 변화가 더욱 뚜렷해지고 있다는 분석이다.

국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 인구주택총조사(등록센서스 방식)’에 따르면 지난해 11월 1일 기준 우리나라 총인구는 5182만명으로 전년보다 1만2000명(0.02%) 증가하는 데 그쳤다. 내국인은 4971만명으로 5만4000명(-0.1%) 감소했지만, 외국인은 210만9000명으로 6만6000명(3.2%) 늘면서 전체 인구가 소폭 증가했다.

가장 눈에 띄는 변화는 고령화다. 65세 이상 고령인구는 1072만명으로 전체의 20.7%를 차지해 처음으로 20%를 넘어섰다. 반면 15~64세 생산연령인구는 3587만명(69.2%)으로 전년보다 39만3000명(-1.1%) 감소했다. 유소년인구(0~14세)도 522만명(10.1%)으로 19만6000명(-3.6%) 줄었다. 유소년 100명당 고령인구를 뜻하는 노령화지수는 205.2로 1년 새 18.5포인트 상승했다.

지역별로는 수도권 인구가 2638만명으로 전체의 50.9%를 차지하며 전년보다 0.3% 증가했다. 경기와 인천 등 7개 시·도는 인구가 늘어난 반면 서울과 부산 등 10개 시·도는 감소했다. 시·군·구 기준으로는 82곳에서 인구가 증가했고 147곳은 감소했다.

가구 구조도 빠르게 변하고 있다. 총가구는 2325만가구로 전년보다 1.1% 증가했지만, 일반가구의 평균 가구원 수는 2.16명으로 전년보다 0.03명 줄었다. 일반가구 가운데 1인·2인 가구는 1487만가구로 전체의 66.1%를 차지했다. 특히 1인 가구는 824만가구로 전체 일반가구의 36.6%를 기록하며 역대 최고 비중을 나타냈다.

주택은 총 2018만호로 1년 전보다 31만호(1.6%) 늘었다. 이 가운데 아파트는 1329만호로 전체 주택의 65.8%를 차지하며 전년보다 2.4% 증가했다. 반면 단독주택은 383만호로 0.3% 감소했다. 건축 후 20년 이상 된 주택은 전체의 56.0%, 30년 이상 된 주택은 30.6%를 차지해 노후 주택 비중도 계속 높아지는 것으로 나타났다.

다문화가구는 45만가구로 2015년 이후 매년 증가세를 이어갔고, 장애인(내국인) 인구는 260만명, 장애인이 있는 가구는 226만가구(10.1%)로 집계됐다.