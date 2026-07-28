상반기 빌라 전세 갱신계약 중 갱신권 36% 지속적 증가세…전세 매물↓·가격↑ 영향 국토장관 “상가·사무실 공실 활용해 임대”

#. 서울 동대문구 답십리동 소재 빌라 ‘골드빌리지’ 54㎡(이하 전용면적·16평형)는 지난 17일 전세보증금 4억3000만원에 신규 세입자를 들였다. 지난해 비슷한 면적인 51㎡의 신규 전세보증금이 3억7000만원이었는데 1년 새 수천만원 올랐다. #. 강동구 성내동의 다세대주택 ‘청일베르네’ 84㎡는 이달 15일 보증금 6억원에 신규 전세계약을 체결했다. 불과 두 달 전 같은 타입 갱신계약이 5억400만원에 이뤄졌는데 가격 격차가 1억원에 달한다.

[헤럴드경제=신혜원 기자] 실거주 의무 강화, 전세대출 규제, 공급 감소가 맞물리며 서울 아파트 시장에서 촉발된 전세 대란이 비(非)아파트 시장으로 확산되는 양상이다. 치솟는 전셋값에 계약갱신청구권(갱신권)을 사용해 기존집에 더 거주하려는 임차인이 늘어나며 빌라 시장에서도 신규계약과 갱신계약 간의 보증금 격차가 크게 벌어지는 이중 가격 현상이 나타나고 있다. 이에 주택공급 주무부처 장인 김윤덕 국토교통부 장관은 빈 상가, 사무실 등을 활용한 임대주택 확대 등 비아파트 활성화를 위한 ‘김윤덕표 공급’을 적극 추진하겠다는 방침이다.

28일 국토부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 상반기(1~6월) 서울 빌라(연립·다세대주택) 전세 갱신계약은 9851건으로, 이 중 3516건(35.7%)이 갱신권을 사용했다. 갱신권 사용 비중은 최근 수년간 지속적으로 상승하는 추세다.

2024년 상반기 24.03%(1만674건 중 2565건)→하반기 25.11%(9112건 중 2288건)→2025년 상반기 28.9%(1만257건 중 2963건) 등 20%대를 기록하던 갱신권 사용 비중은 지난해 하반기 34.3%(9631건 중 3306건)로 30%선을 넘긴 뒤 더욱 상승했다. 비중이 아닌 건수만 놓고 봐도 올해 상반기는 전년 동기보다 18.7%(553건) 증가했다.

이렇듯 갱신권을 사용해서라도 기존집에 머물려는 세입자가 늘어나는 건 아파트 전세난, 보증 강화 등 여파로 빌라 전세 매물이 줄고 가격이 상승해 임대료 5% 상한을 적용받는 갱신권을 활용해 주거비 부담을 줄이려는 경향이 확산됐기 때문이다. 실제 지난달 서울 빌라 전세수급지수는 113.0(한국부동산원 통계)으로, 2016년 11월 이후 가장 높은 수치를 보였다. 전세수급지수가 100을 넘어서면 집을 구하려는 수요가 매물보다 많은 상태를 뜻한다.

청년·신혼부부 등 서민·중산층 주거사다리 역할을 하는 비아파트 수급 불안이 가중되고 전셋값이 급등하자 정부는 공급대책의 초점을 아파트뿐 아니라 비아파트 활성화에 맞추고 단기 공급방안을 모색하고 있다. 그간 진행된 세 차례 토론회에서 나온 비아파트 주택 수 산정 제외, 등록임대 세제 혜택, 대출·보증 지원 등에 대한 검토와 더불어 도심 내 빈 상가, 사무실 등을 개조해 임대주택으로 공급하는 방안도 살펴보고 있다.

김윤덕 국토부 장관은 전날 국무총리 주최 부동산정책 국민 대토론회에서 “상가와 사무실 공실을 활용해 청년과 신혼부부에게 공급할 수 있는 공간을 만드는 건 매우 유효하고 단기적으로 효과를 볼 수 있다”며 “김윤덕표 공급을 해서 대차게 추진할 계획”이라고 언급했다.

아울러 하준경 청와대 경제성장수석 또한 전날 한 인터뷰에서 “전월세를 잡으려면 기본적으로 공급이 많이 돼야 하고, 단기적으로 빨리 공급될 수 있는 부분에 대해서도 준비한 것들이 있다”고 발언한 만큼 조만간 비아파트 수급 불균형 해소를 위한 단기 공급책이 발표될 전망이다.

하지만 전문가들은 상가·사무실 공실을 활용해 임대주택으로 공급하는 방안은 소유주에 대한 실질적인 인센티브가 병행돼야 효과를 볼 수 있다고 조언한다.

고준석 연세대 상남경영원 교수는 “상가 공실이 많은 가로수길 같은 경우도 후보군이 될 수 있는데 공공이 회수하기에는 예산의 한계가 있을 수 있다”며 “그러려면 소유주와 협의를 통해 진행해야 하는데 명확한 인센티브가 제시되지 않는다면 소유주 입장에선 선뜻 동의하기 어려울 것”이라고 말했다.

이어 “새로운 방식에 대한 고민도 필요하지만 기존 매물이 시장에 더 나올 수 있도록 임대사업자에 대한 대출, 세제 규제를 완화하는 방향이 보다 실효성 있을 수 있다”고 덧붙였다.