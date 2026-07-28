대진물류,세원 등 원주 6개기업 수상

[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 원주에 있는 ㈜대진물류, ㈜바이오프로테크, ㈜세원, ㈜아이벡스메디칼시스템즈, ㈜케이투앤 5개 기업이 ‘강원특별자치도 일자리대상’ 시상식에서 우수상을, ㈜비알팜이 특별상을 수상한다.

올해로 8회째를 맞는 이번 시상식은 28일 오후2시 춘천 스카이컨벤션에서 열린다.

올해는 총 10개 기업이 선정됐으며, 이 가운데 원주 기업이 6곳이나 이름을 올렸다. 기업도 노력했지만 원주시가 ‘찾아가는 산업단지 구인구직 해피데이’ 등 고용 확대를 위한 다양한 거버넌스를 구사한 점도 한 몫했다.

수상기업에는 고용환경 개선사업 참여 우대, 지방세 세무조사 유예, 중소기업육성자금 지원사업 우대 등의 혜택이 제공된다.

우수상을 수상한 ㈜대진물류는 화물 취급과 물류창고 운영을 전문으로 하는 기업으로, 지역 물류 인프라 발전에 기여하며 지속적인 일자리 창출을 통해 기업의 사회적 가치를 실현하고 있다.

㈜바이오프로테크는 심전도 전극과 고주파 수술칼 등 생체바이오센서 관련 의료기기 소모품을 개발·제조하는 기업으로, 끊임없는 기술혁신을 통해 국민 보건 향상에 기여하고 있다.

㈜세원은 에어컨 필터를 비롯한 내연기관용 필터를 전문적으로 제조·판매하는 기업으로, 기업의 성장과 함께 임직원 복지 향상에도 힘쓰고 있다.

㈜아이벡스메디칼시스템즈는 의료용 고압산소치료기를 연구·개발·제조하는 기업으로, 환자의 삶의 질 향상은 물론 관련 산업의 전문인재를 지속적으로 양성하며 의료산업 발전에 기여하고 있다.

㈜케이투앤은 반도체 제조공정에 필요한 특수밸브 등을 생산하는 기업으로, 꾸준한 기술혁신을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가며 임직원과 가족의 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있다.

특별상을 수상한 ㈜비알팜은 고품질 의료기기와 화장품을 제조·판매하는 전문기업으로, 취약계층과 지역 청년에게 다양한 근로 기회를 제공하는 등 지역사회에 활력을 불어넣는 포용적 고용문화를 실천하고 있다.

원주시 관계자는 “원주 기업들이 보여준 일자리 창출, 고용 노력은 지역 경쟁력의 원동력인 만큼, 앞으로도 일자리 창출과 고용안정을 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

‘강원특별자치도 일자리대상’은 도내 기업 가운데 일자리 창출과 고용안정에 기여한 우수기업을 발굴하는 상으로, 근로자 증가율, 청년 채용 증가율, 고용유지율, 발전 가능성 등을 종합적으로 평가해 선정한다.