“美서 자금 가져간 덕분에 우리보다 금리 더 낮은 나라 있다” 워시 의장엔 “훌륭하지만 이사회는 정치적, 일부는 나쁜 의도”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)를 향해 기준금리 인하를 재차 압박했다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 미시간주로 향하는 대통령 전용기(에어포스원)에서 기자들과 만나 “금리는 인하돼야 한다”며 “미국의 국내총생산(GDP) 성장률은 8%, 9%, 10%, 심지어 12%까지도 가능하다. 그것이 마땅한 수준”이라고 말했다.

그는 “우리보다 금리가 더 낮은 나라들이 있지만, 미국이 아니었다면 존재조차 하기 어려웠을 것”이라며 “그들은 미국에서 자금을 가져가고 그 덕분에 우리보다 낮은 금리를 유지하고 있다. 그래서는 안 된다”고 주장했다.

이어 “미국은 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 한다”며 “그 나라들이 벌어들이는 돈을 우리의 포트폴리오로 가져온다면 그렇게 될 수 있다. 30년 전처럼 미국이 세계 최저금리 국가가 돼야 한다”고 강조했다.

트럼프 대통령의 발언은 연준이 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 7월 회의를 하루 앞두고 나왔다. FOMC는 28일부터 이틀간 열리며, 29일 기준금리 결정 결과를 발표한다.

현재 미국의 기준금리는 연 3.50~3.75%다. 연준은 올해 들어 1·3·4·6월 네 차례 연속 금리를 동결했다. 특히 트럼프 대통령이 직접 지명한 케빈 워시 연준 의장 체제에서 처음 열린 지난달 FOMC에서도 기준금리는 유지됐다.

트럼프 대통령은 워시 의장에 대해 “훌륭하다”(fantastic)고 평가하면서도 “하지만 그에게는 이사회가 있고, 이사들은 매우 정치적”이라고 했다.

그는 또 “그는 옳은 일을 하고 싶어 한다”며 “그가 무엇을 하고 싶어 하는지 나는 알지만, 어쩌면 나쁜 의도를 가진 일부의 동의를 얻어야 한다”고 덧붙였다.

워시 의장이 금리를 내리길 원해도 정치적으로 자신에게 반대하는 다른 이사들의 반대에 부딪혀 뜻을 이루지 못하고 있다는 것이다.

트럼프 대통령은 금리 인하의 발목을 잡고 있는 미국 내 인플레이션에 대해선 “나는 바이든으로부터 역사상 최악의 인플레이션을 물려받았지만, 물가는 급격히 떨어지고 있다”며 “그리고 (이란) 전쟁이 끝나자마자 매우 크게 떨어지는 것을 보게 될 것”이라고 말했다.