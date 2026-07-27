광진구의회, 제294회 임시회 개회...상임위원회 명칭·소관 사항 변경하는 광진구의회 기본 조례 개정안 통과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구의회(의장 고양석)가 7월 27일 하루 일정으로 제294회 임시회를 개회했다.

이번 임시회에서는 서울특별시 광진구의회 기본 조례 일부개정조례안 단일 안건이 상정되어 본회의에서 원안가결되었다.

동 개정안은 서울특별시 광진구 행정기구 설치 조례 일부개정에 따른 집행부 조직개편으로 달라진 행정기구 편제를 의회 운영체계에 반영하여 상임위원회 명칭과 소관 사항을 명확히 하고 적절히 배분함으로써 예측 가능하고 안정적인 의회 운영을 도모하고자 상정된 안건이다.

이에 따라 기존 ‘기획행정위원회’는 ‘행정기획위원회’로, ‘복지건설위원회’는 ‘복지도시위원회’로 각각 명칭이 변경됐다.

또, 안전환경국 소관 사항은 행정기획위원회로 이관됐다. 두 위원회의 명칭은 1999년 3월 26일 개정(총무재무→기획행정, 시민건설→복지건설) 이후 현재까지 변동 없이 사용해 왔으나 이번 조례 개정으로 새롭게 개정되었다.

다음 회기인 제295회 제1차 정례회는 8월 28일에 개회하여 9월 21일까지 총 22일간 진행될 예정이다.