(사)나누며하나되기, 2023년부터 구로구에 총 12차례 후원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 27일 구청 르네상스홀에서 대한불교천태종 산하 비영리 공익단체인 (사)나누며하나되기와 ‘행복나눔 사랑의 후원물품 전달식’을 개최했다.

이번 후원물품은 어르신 기저귀와 건강파스, 마스크, 김장김치, 어린이 장난감, 생활잡화 등 약 3000만 원 상당으로, 지역 내 취약계층과 복지시설 등에 전달될 예정이다. 일부 물품은 앞서 배부를 마쳤다.

이날 전달식에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 명화사 주지 허자룡 스님, 신도회 관계자, (사)나누며하나되기 관계자 등이 참석해 지역사회 나눔 실천과 취약계층 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.

(사)나누며하나되기는 2023년부터 올해까지 구로구 취약계층을 위한 물품 후원을 총 12차례 진행해 왔다.

장인홍 구로구청장은 “지역사회를 위해 꾸준히 나눔을 실천해 주셔서 감사드린다”며 “후원물품이 필요한 주민들에게 잘 전달될 수 있도록 세심히 살피겠다”고 말했다.