[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘소녀시대’ 막내 서현이 멤버들과 끈끈한 우정을 언급했다.

최근 강형욱의 유튜브 채널 ‘강형욱의 보듬TV’에는 ‘이름이 뽀뽀인데 왜 뽀뽀를 못하게 하니? 닉값 못하는 소녀시대 서현네 강쥐 등장’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에는 서현이 10살 반려견 뽀뽀와 함께 출연했다. 앞서 소녀시대 멤버 태연과 유리도 반려견과 함께 출연한 바 있다.

이에 강형욱은 “(태연과 유리가) 우리 ‘개스트쇼’ 이야기를 했느냐”고 묻자 서현은 “그렇게 시시콜콜한 이야기는 많이 안 한다”며 너스레를 떨었고 강형욱이 “‘개스트쇼’에 출연한 게 시시콜콜한 거냐”고 서운한 기색을 내비치자 서현은 “저희가 사실 너무 친해서 연락을 잘 안 한다”고 해명했다.

강형욱은 “거의 가족 아니냐”고 맞장구쳤고 이에 서현은 “맞다. 언니들 나오는 건 다 챙겨본다”며 “(두 사람의 출연분을 보면서) 뽀뽀는 어떤 장기를 보여줘야 하나 걱정을 하다가 나왔다”고 했다.