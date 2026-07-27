국어·영어·수학 등 6개 교과 현직 교사·전문가 12명 참여 AI·에듀테크 활용 수업법부터 실전 사례·노하우 공유 내달 4~11일 중·고 교사 대상 연수…2학기 수업 준비 지원

[헤럴드경제=부애리 기자] 천재교육이 여름방학을 맞아 중·고등학교 교사를 대상으로 중고등 교과별 수업 사례 나눔 연수 ‘생생 수업 레시피’를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 연수는 교과별 우수 수업 사례를 공유하고, 인공지능(AI)과 에듀테크를 활용한 교수·학습 방법을 소개하기 위한 차원이다.

국어·영어·수학·사회·과학·역사 등 6개 교과의 현직 교사와 교육 전문가 12명이 강사로 참여하며, 회차별 약 80명의 중·고등학교 교사를 대상으로 진행된다. 기간은 내달 4일부터 11일까지다.

김요섭(광수중·과학) 교사의 ‘학생의 질문으로부터 시작하는 과학적 탐구 방법’부터, 김은하 소장(책과교육연구소·국어)의 ‘교사가 먼저 설득되는 비문학 읽기’, 원남훈(광주고·사회) 교사의 ‘일반사회과 디지털 도구 활용 수업 설계 사례’, 김용옥(한국교육과정평가원·영어) 교사의 ‘미디어 리터러시 함양을 위한 영어 중심의 융합수업 설계하기’ 등이 진행된다.

각 연수는 오후 1시부터 5시 30분까지 과목별 강연진 2인이 이끄는 에듀테크 실습과 수업 사례 나눔으로 진행된다. 특히 천재교과서와 T셀파를 활용한 실용적인 수업 노하우를 비롯해 2학기 교실에 적용할 수 있는 다양한 아이디어를 소개하며, 참석자 간 경험을 나누는 네트워킹 시간도 마련된다.

최근 인공지능(AI) 디지털교과서와 에듀테크 활용이 교육 현장 전반으로 확산하면서 교사의 디지털 수업 역량을 높이기 위한 연수 수요도 커지고 있다. 이에 교육기업들도 단순 교재 제공을 넘어 실제 수업 사례와 디지털 도구 활용법을 공유하는 현장 중심의 연수 프로그램을 확대하는 추세다.

교육업계 관계자는 “교육 환경이 빠르게 변화하는 만큼 교원 간 경험 교류와 디지털 도구에 대한 이해가 더욱 중요해지고 있다”며 “교원의 전문성 향상에 기여할 수 있는 수업이 필요하다”고 분위기를 전했다.

김덕유 천재교육 중등개발본부장은 “이번 연수가 교사들이 다양한 수업 사례와 노하우를 공유하고 2학기 수업을 준비하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 학교 현장에서 활용할 수 있는 교수·학습 콘텐츠와 교사 연수 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.