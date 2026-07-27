전북 일정 마치고 이번주 전남 하의도 등 찾아 호남 간판주자 등판…‘호남정치 복원’ 가속도 부동산 정책 해법으로 ‘닥치고 공급’ 제시 “용산 5만 가구 건설-누구나집 등 핵심 구상”

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당 당권주자인 송영길 당 대표 후보가 ‘호남 민심잡기’를 본격화하고 있다. 지난주 2박3일 전북 일정을 마친 송 후보는 이번주 전남을 찾는다. 송 후보는 무엇보다 부동산 정책 해법으로 ‘닥공(닥치고 공급)’을 내세우고 있어 관심이다.

27일 송 후보 캠프 측에 따르면 송 후보는 24~26일 전북을 방문해 도민-당원들을 만났다. 26일 오후 서울에서 경선준비 일정(후보자 공식프로필용 사진촬영)을 소화했다. 27~28일 이틀간 첫 경선지인 충청 스케줄을 마치고, 30일 다시 호남을 향한다.

강민석 캠프 대변인은 “단순히 호남을 자주 방문하는 개념을 뛰어넘어, 사실상 호남을 근거지로 해서 서울 등 여타 경선지역을 찾아다니는 중”이라며 “이러한 송 후보의 ‘호남공들이기’는 당연히 호남의 마음을 얻기 위한 노력의 일환이다”고 설명했다.

송 후보는 ‘호남정치 복원’을 전당대회 출마의 주요한 명분 중 하나로 내세웠다. 전북 일정을 소화하면서 ‘영남 대통령+호남 대표의 시너지’를 강조하기도 했다. 이번 당 대표 경선에는 호남에 지역구를 둔 국회의원이 전무하다. 송 후보가 호남정치의 간판주자로 등판한 것이라는게 강 대변인의 설명이다.

송 후보는 민생정책 등 성과를 통해 호남정치를 복원하려 하고 있다. 실제로 전북 새만금을 찾았을땐 농생명부지에 세계적인 농업대학인 네덜란드 바게닝겐 대학을 유치해서 농업대학과 농업벤처타운을 만들겠다는 구체적인 정책을 제시하면서 “(인천 송도국제도시 처럼) 새만금을 다이아몬드처럼 빛나는 땅으로 만들 것”이라고도 했다.

송 후보는 오는 30일 전남 신안군 하의도 ‘김대중 생가’를 방문한다. 김 전 대통령은 노동인권 변호사 송 후보를 민주당에 영입했다. 최근 김 전 대통령 측근인 권노갑 전 민주당 고문은 송 후보의 출판기념회 축사에서 “앞으로 여러분 잘 보라. 송영길이 제2의 김대중”이라고 말한 바 있다.

송 후보는 31일 광주 무등산 ‘노무현의 길’을 걷는다. 강 대변인은 “2002년 민주당 국민경선 당시 광주에서 ‘노풍’(노무현 바람)을 일으켰던 노 전 대통령의 뒤를 이어 이번 경선에서 ‘송영길 바람’ 재연을 다짐할 것”이라며 “고향인 고흥의 나로우주센터를 포함해 전대 전날까지 광주전남 23개 시군을 모두 찾아 낮은 자세로 호남민심에 다가갈 것”이라고 밝혔다.

송 후보는 ‘닥치고 공급’을 앞세운 부동산 정책 해법을 제시하는데 주력하고 있다. 그는 24일 전주에서 “수도권뿐 아니라 지방도 역시 청년이나 신혼 부부에게 내집 마련의 꿈은 정말 아주 먼 꿈이 되고 있다. 주택 대책은 가지고 있냐는”는 질문을 받았다. 이에 송 대표는 “(내가 민주당 대표시절인 2022년) 종합부동산세-양도소득세의 면세점이 9억원(공시지가)이었다. 이를 12억원으로 올리자고 주장했더니 청와대에서 반대했다”면서 “끝까지 (당과 청와대를) 설득해서 의총을 통해 9억원을 12억원으로 올렸다. 12억으로 안했으면 (이미 집값이 크게 오른)서울에서 종부세 때문에 난리가 났을 것”이라고 했다. 그러면서 “부동산 문제는 세금으로 잡을 수 없다”면서 “‘닥치고 공급’을 확대하고 금융지원을 해야 실수요자인 우리 서민과 무주택자, 청년들이 집을 살 수가 있다”고 밝혔다.

송 후보는 당 대표 출마선언 당시 ‘용산 5만가구’ 공급구상을 밝힌 바 있다. 서울 한복판 용산미군 반환부지 수십만평을 택지로 개발해 청년-신혼부부를 위한 24평-32평 아파트 5만호를 분양주택으로 공급하겠다는 내용이다. 아울러 민간 임대주택의 경우는 최초 분양가로 집을 살 수 있도록 하는 ‘누구나집 프로젝트’를 제시했다. 분양 전환형 주택(10년)의 경우 임차인에게 최초 분양가(10년전 가격)로 공급하는 구상이다. ‘닥치고 공급’을 위한 송 후보의 핵심구상이 바로 ‘용산 5만가구’와 ‘누구나집 프로젝트’인 셈이다.