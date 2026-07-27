[헤럴드경제=이명수 기자] 광주 여고생 살인범 장윤기(23)의 세 번째 공판에서 고(故) 이채원양 유족이 재판부에 법정 최고형인 사형을 선고해 달라고 호소했다.

27일 뉴스1에 따르면, 이채원양 가족은 이날 광주지법에서 열린 장윤기의 3차 공판에 출석해 입장문을 통해 “억울하게 떠난 아이의 넋을 기리고 파괴된 저희 가족이 마지막 희망이라도 품을 수 있도록 가해자를 사회로부터 영원히 격리하는 법정 최고형(사형)을 선고해 달라”고 요청했다.

유족은 “아무런 연관도 없는 가해자의 잔혹한 범죄로 소중한 딸을 잃었고 우리 가족의 삶은 완전히 파탄 났다”며 “매일 아침 눈을 뜨는 것 자체가 고통이고 지옥”이라고 토로했다.

이어 “가해자는 지금도 숨을 쉬며 부모와 형제를 걱정하고 미래를 꿈꾸지만 우리 채원이는 이미 이 세상에 없다”며 “당장이라도 딸에게 가고 싶은 마음을 겨우 참고 버티는 이유는 단 하나, 딸에게 ‘엄마 아빠가 너의 억울함을 풀어줬다’고 말해주기 위해서”라고 오열했다.

장윤기는 지난 5월 5일 오전 0시 10분쯤 광주 광산구 월계동 한 학교 인근 인도를 걷던 이채원 양을 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

장윤기는 앞서 여러 장의 반성문을 제출해 “피해자와 유족에게 죄송하다”고 밝혔다. 이후 이날까지 추가 반성문은 제출하지 않은 것으로 알려졌다.