[헤럴드경제=김보영 기자] 한 아파트 단지에서 경비실 에어컨 설치를 반대하자는 입주민 호소문이 게시돼 논란이 되고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 한 아파트 단지에 붙은 대자보 사진이 올라와 뜨거운 논쟁이 일었다.

해당 대자보에는 ‘추진자 일동’이라는 이름으로 주민들에게 경비실 에어컨 설치 반대에 동참해달라는 내용이 담겼다. 동대표회의에서 경비실 에어컨 설치를 결정하자 이에 반대하고 나선 것으로 보인다.

작성자는 “존경하는 주민 여러분, 경비실 에어컨 설치를 반대합시다”라며 다섯 가지 이유를 들었다. 매달 관리비가 계속 오른다는 것이 첫 번째, 공기가 오염된다는 것이 두 번째, 공기 오염으로 수명이 단축된다는 것이 세 번째 이유였다.

이어 지구가 뜨거워지면 짜증이 나서 직원과 주민 관계도 나빠지고, 더 큰 규모의 아파트에서도 경비실에 에어컨을 설치해주지 않았다고 주장했다.

이 대자보 옆에는 곧 ‘추진자 일동께 드리는 글’이라는 제목의 반박문이 붙었다. 익명 뒤에 숨었던 앞선 글과 달리 실명을 밝힌 이 주민은 “말 같지도 않은 이유로 인간임을 포기하지 마십시오”라고 비판했다.

그는 “여러분이 쓴 글이 경비원들과 이를 읽는 주민들에게 어떤 상처가 될지 한 번이라도 생각해 봤느냐”며 “경비원들도 누군가의 남편이자 아버지이고, 한 명의 소중한 인간”이라고 강조했다. 이어 “그늘 하나 없는 주차장 한가운데 경비실에 지금까지 에어컨 한 대 없었다는 게 더 이해되지 않는다”고 지적했다.

이 주민은 ‘추진자 일동’이 제시한 반대 근거도 같은 형식으로 하나씩 반박했다. 그는 “공기 오염이 걱정된다면 집에서 하루 종일 켜두는 선풍기를 끄고, 수명 단축이 걱정된다면 운동을 하면 된다”며 “지구가 뜨거워지는 게 걱정된다면 분리수거를 더 철저히 해달라”고 말했다.

그러면서 “여러분이 남긴 이기적인 글을 읽고 자랄 우리 동네 아이들에게 미안한 마음이 든다”며 “‘추진자 일동’이라는 이름 뒤에 숨지 말고 논리적이고 인간적으로 의견을 내달라”고 덧붙였다.

이 글을 접한 누리꾼들은 “실명까지 밝히고 의견을 낸 용기가 대단하다”, “반박문이 하고 싶은 말을 대신해 줬다”며 통쾌하다는 반응을 보였다.

일부는 “에어컨 반대 이유가 말이 안 된다”, “경비실에 다는 작은 에어컨은 전기세도 얼마 안 드는데 무슨 관리비가 폭등하나”, “아파트를 지켜주는 분들인데 에어컨 비용도 아까운가 보다”라며 아파트 주민들의 태도를 비판하기도 했다.