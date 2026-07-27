온열질환 예방시설 운영·민감군 밀착 관리

[헤럴드경제=김희량 기자] IPARK현대산업개은 장마 이후 무더위와 열대야가 이어질 것으로 예상되면서 근로자들의 온열질환을 예방하기 위한 ‘IPARK 고드름 캠페인’을 진행 중이라고 27일 밝혔다.

IPARK 고드름 캠페인은 공종별 관리감독자 온열질환 예방 활동, 체감온도 측정, 폭염특보 전파 및 체감온도에 따른 휴식 시간 운영, 온열질환 예방시설 운영, 작업시간 조정, 취약 근로자 관리, 온열질환 예방 교육 등으로 이뤄진다. 특히 올해는 실질적인 보건관리가 진행되도록 폭염중대경보 시 야외 작업을 중단하는 매뉴얼을 실시한다.

현장에서는 체감온도에 따른 생수 지급량을 늘리고 체감온도 38도 이상 시 옥외 작업을 중지하는 폭염중대경보를 추가했다. 근로자 밀착 관리 시스템과 작업 중지 기준을 강화해 옥외 작업 체감온도를 2시간당 1회 측정하며 신규근로자 배치 시 5일간의 열순응 조치를 한다.

체감온도별로는 ▷관심(31도 이상) ▷주의(33도 이상) ▷경고(35도 이상) ▷위험(38도 이상) 등으로 구분해 현장 상황과 여건에 맞춰 옥외 작업 온열질환 예방 관리, 옥외 작업 2시간 작업당 20분간 휴식 이행, 연속 작업 제외 옥외 작업 중지, 옥외 작업 전면 중지 등이 이뤄진다.

폭염 시 작업은 위험 시간대인 오후 2시~5시를 피하고자 작업시간을 앞당기거나 단축하고 작업 일정·속도 조정 등과 같이 작업시간 조정에 준하는 조치를 하고 있다. 현장에서는 온열질환 예방시설을 운영 중이다. 온도계, 냉찜질팩, 순간냉각팩, 부채 등이 포함된 쿨키트와 의자, 냉방장치, 정수기 등을 갖춘 고드름방을 비롯해 필로티, 몽골텐트 유형의 실외 고드름 쉼터에는 산업용 에어컨이나 선풍기 등을 설치된다.

특히 민감군 관리를 위해서 작업 신규 배치자, 과거 온열질환 경력자와 같이 취약근로자 기준에 해당하는 근로자들을 사전에 확인하고 있다. 혹서기에는 아이스맨을 운영해 휴게시설의 위생과 제빙기, 에어컨과 같은 온열질환 예방시설을 관리하며 현장 순회 점검을 통해 보건관리 업무를 보조하도록 한다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “곤지암 센트럴 아이파크 현장에서는 근로자들이 편리하게 수분을 보충할 수 있도록 자판기를 사용해 물과 이온음료를 무상으로 지급하고 있다”라며 “이처럼 근로자들이 폭염 속 안전하게 근무할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 방안을 지속적으로 기획하고 마련할 계획”이라고 말했다.

한편 IPARK현대산업개발은 2분기 매출 9146억원, 영업이익 1227억원을 기록하며 약 5년 만에 분기 영업이익이 1000억원을 넘었다.