세계 3대 디자인 어워드서 2개 부문 수상

[헤럴드경제=김희량 기자] 두산건설의 브랜드북 시리즈가 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 2개 부문 수상의 영예를 안았다.

27일 업계에 따르면 두산건설의 브랜드북 시리즈는 브랜드앤커뮤니케이션 디자인(Brands & Communication Design) 분야 내 ▷브랜드 디자인 및 아이덴티티(Brand Design & Identity) 부문 ▷파블리싱 및 프린트 미디어(Publishing & Print Media) 부문에서 각각 본상을 받았다. 레드닷 디자인 어워드는 iF 디자인 어워드, IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 알려져 있다.

브랜드북은 투명경영을 기반으로 66년간 계승되어 온 두산건설의 기업 철학과 사업 역량을 담은 ‘기업PR북’, 브랜드의 핵심 가치와 더 나은 삶의 모습을 담은 ‘We’ve 북’, 하이엔드 주거브랜드의 방향을 담은 ‘The Zenith 북’ 등 총 3권으로 이루어져 있다.

두산건설은 세 권의 브랜드북을 각각의 개성이 드러나도록 구성하면서도 전용 폴더를 통해 하나의 흐름으로 연결하도록 만들었다. 기업 철학과 주거 가치, 하이엔드 브랜드의 방향성을 하나의 브랜드 경험으로 전달한다는 취지다.

두산건설은 입주민이 단지 안에서 생활하며 편리함과 즐거움, 자부심을 느낄 수 있도록 다양한 공간과 상품에서 디자인 경쟁력을 강화 중이다. 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 굿디자인 어워드에서도 조경과 놀이시설, 생활 밀착형 주거상품, 공용공간 등 입주민의 일상과 맞닿은 다양한 분야에서 GD(Good Design)마크를 지속적으로 획득해 온 바 있다.

두산건설 관계자는 “이번 레드닷 수상을 통해 두산건설의 디자인 영역은 주거공간을 넘어 기업과 브랜드의 철학을 전달하는 커뮤니케이션 분야로 확장됐다”면서 “앞으로도 고객과 만나는 모든 접점에서 더 세심하고 완성도 높은 디자인을 선보이겠다”고 말했다.

한편 두산건설은 올해 1분기 연결 기준 매출 3594억원, 영업이익 299억원을 기록했다.