무상설치·렌탈료 1개월 무료 혜택 월 7900원~1만900원, 전국망 AS

LG헬로비전 헬로렌탈은 업계 최초로 ‘백조 에보스 스마트 씽크볼’(사진)을 단독 출시하고, 1개월 무료 프로모션 등 혜택을 제공한다고 27일 밝혔다.

헬로렌탈은 주방 리모델링 트렌드와 맞물려 빠르게 성장하는 ‘씽크볼 시장’에 주목해 라인업을 확장했다. 헬로렌탈은 초기 교체 비용에 부담을 느끼는 고객들이 월 렌탈료를 통해 프리미엄 제품을 이용할 수 있도록 해 주방 리모델링 수요를 적극 공략한다는 방침이다.

60년 전통을 갖춘 국내 대표 씽크볼 전문 제조기업 ‘백조씽크’와 ‘헬로렌탈’의 시너지를 토대로 씽크볼 시장 진입장벽도 한층 낮아질 것으로 기대된다는 게 헬로렌탈 측의 설명이다.

출시된 제품은 백조씽크의 스테디셀러 제품인 ‘백조 에보스 스마트 씽크볼’으로, 올인원 패키지(씽크볼, 수전, 수세미망, 식기건조망, 배수구, 배수구 커버)로 만나볼 수 있다.

고객은 주방 사이즈에 맞는 ‘백조 에보스 스마트 씽크볼’ 4종 중 1종을 선택해 월 렌탈료 7900원~1만900원에 부담 없이 이용할 수 있다. 무상 설치와 보증기간 내 전국망 A/S도 제공받는다. 한편, 출시를 기념해 렌탈료 1개월 무료 혜택도 누릴 수 있다. 김광우 기자