10억달러 들여 지분 4.5% 취득 네이버, 엔비디아 대상 유상증자 AI 팩토리 전략적 파트너십 구축

네이버와 엔비디아가 ‘10억달러(한화 약 1조5000억원)’ 규모 전략 투자 계약을 체결했다. 엔비디아는 네이버 지분 4.5%를 취득하게 된다.

또 글로벌 투자사 브룩필드로부터 ‘90억달러(한화 약 13조원)’를 조달키로 했다. 엔비디아의 전략 투자, 브룩필드 자금 조달 등을 통해 네이버는 글로벌 인공지능(AI) 인프라 주도권 확보에 전력투구할 방침이다.

네이버는 지난 24일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 사옥에서 이해진 네이버 이사회 의장, 최수연 대표, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등이 참석한 가운데, 10억달러 규모의 전략적 투자 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. ▶관련기사 18면

엔비디아의 네이버 투자는 지난 6월 양사가 발표한 기가와트(GW)급 초대형 글로벌 AI 팩토리 구축 협약의 일환이다.

전략적 투자 계약은 제3자 배정 유상 증자 방식을 통해 이뤄진다. 네이버가 제3자 배정 유상증자에 나선 것은 무려 22년 만이다. 지난 2008년 코스피 이전 상장 이후 처음이다.

엔비디아는 10억달러 투자를 통해 네이버 지분 4.5%(보통주 724만1564주)를 취득하게 된다. 납입 기한은 오는 10월 30일이다. 이를 통해 양사는 AI 팩토리 비즈니스 성공을 위한 전략적 파트너십을 구축했다.

이와 함께 네이버는 글로벌 투자사 브룩필드를 ‘90억달러’ 규모의 그래픽처리장치(GPU) 인프라 및 데이터센터(DC) 확보를 위한 우선 협상대상자로 선정했다. 브룩필드는 DC, 신재생에너지 등 AI 인프라 분야의 프론티어 투자 기업이다.

이를 통해 네이버는 수백 ㎿(메가와트)의 AI 팩토리 운용을 위한 컴퓨팅 인프라의 안정적인 공급을 기대하고 있다.

이번 사업 규모는 총 100억달러다. 네이버는 엔비디아와 협력으로 GPU 수급 기반을 확보하고, 브룩필드와 데이터센터·전력 등 인프라 조달 구조를 마련할 계획이다.

네이버는 “이번 100억달러 규모의 계약으로 AI팩토리 사업의 핵심 축인 GPU 수급과 장비 조달이라는 선결 과제를 빠르게 해결하며 전략적 우위를 확보했다”고 말했다.

한편 네이버는 유상증자를 통한 주주가치 희석을 예방하기 위해 자사주 소각을 결정했다. 네이버는 지난 24일 이사회에서 약 1조원 규모의 자사주 490만주를 오는 8월 3일 소각하기로 했다고 공시했다. 고재우 기자