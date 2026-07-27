[헤럴드경제=민성기 기자] 셰프 ‘이모카세 1호’ 김미령이 음식 맛에 대한 혹평을 받았다.

26일 방송된 tvN 예능 ‘스트릿 레스토랑 파이터’ 6회에서는 1라운드에서 생존한 국내 최고 요식업자 18인이 스트릿 비어 페스티벌 상권에서 1대1 동일 가격 배틀을 이어갔다.

이날 ‘별은 내 가슴에’ 조서형, 이재범과 ‘곳간’ 김미령, 이준성이 10,000원 대진으로 붙었다. 전반전에서 김미령이 준비한 메뉴는 수육튀김과 껍데기였는데. 맥주와 잘 어울리는 튀김을 준비한 만큼 ‘곳간’의 메뉴는 굉장히 잘 팔렸으나 문제는 별점이었다.

손님들은 ‘별은 내 가슴에’ 제육 메뉴는 호평했지만 ‘곳간’의 “너무 뻑뻑하다”, “수육이 겉만 튀긴 거 같다”, “너무 식었다” 등의 혹평을 남겼다.

결국 매출은 ‘곳간’이 훨씬 앞섰지만 별점은 ‘곳간’ 2.6점, ‘별은 내 가슴에’ 4.5점으로 크게 차이났다.

다만 별점 합산 결과 ‘곳간’이 간발의 차로 승리했다.

이후 ‘곳간’은 후반전에 준비한 ‘제주 순살 은갈치튀김과 뼈튀김’으로 평점 4.5를 받으며 설욕에 성공했다.

갈치튀김을 막 재벌해 서빙하자 손님들은 튀겨둔 것을 팔던 전반전과 달리 음식 맛에 대만족했다.