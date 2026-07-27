판매금액 늘수록 적용 금리 높아져 8월 7일까지 영업점 등서 선착순 가입

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 판매금액이 늘어날수록 적용 금리가 높아지는 ‘2026-1차 공동구매정기예금’을 판매한다고 27일 밝혔다.

가입금액은 100만원 이상 2000만원 이하로 가입기간은 6개월 또는 12개월이다. 총 2조원의 가입한도로 선착순 판매된다. 다음달 7일까지 영업점, KB스타뱅킹, 고객센터를 통해 가입할 수 있다.

최종 금리는 판매 종료 후 전체 판매금액과 이벤트 금리 충족 여부에 따라 차등 적용된다. 전체 판매금액과 이벤트 금리 조건을 모두 충족하면 최고 연 3.30%의 금리를 받을 수 있다.

가입기간 12개월 기준 적용금리는 총 판매금액이 1000억원 이하면 연 2.80%, 1000억원을 초과하면 연 2.90%의 금리가 적용된다. 상품 가입 시점에 KB청년도약계좌를 해지해 보유하고 있지 않은 고객에게는 연 0.40%포인트의 이벤트 금리를 추가로 제공한다.

국민은행은 지난해에도 2차에 걸쳐 각 3조원씩 총 6조원 규모의 공동구매정기예금을 선보인 바 있다.