제트스키·스노클링…해양 액티비티 천국 해안 따라 요새 탐험하며 자연·역사 한 번에 러닝·웰니스로 확장…체험 여행지로 전환

[헤럴드경제(투몬)=김용재 기자] 괌 국제공항에서 차량으로 20여 분간 달리면 괌 여행의 중심지인 투몬 비치에 닿는다. 제트스키가 에메랄드빛 수면을 가르고, 바닷속 열대어 떼 사이를 직접 걸으며 해양의 낭만을 느낄 수 있다. 남쪽 해안도로를 따라가면 차모로 문화와 스페인 통치의 흔적이 이어진다. 하루의 끝에는 비와 해무, 석양이 한꺼번에 바다 위로 쏟아진다. 이처럼 한국인이 사랑한 괌의 풍경은 여전했다.

물론 예전보다는 관광객이 많이 줄긴 했다. 고환율과 고유가, 항공료 부담 등 악재가 겹치면서 괌 관광의 핵심 시장인 한국인 방문객은 크게 감소했다. 현지 호텔과 여행업계 관계자들도 “지금이 가장 힘든 시기”라고 입을 모은다. 늘 여행객들로 북적였던 투몬의 호텔 로비와 거리는 ‘성수기’란 말이 무색할 정도로 한가한 모습이었다.

하지만 괌은 최근 다양한 변화를 시도하며 여행을 망설이는 사람들에게 손을 내밀고 있다. 바다에서 즐기는 제트스키와 씨워킹, 스노클링 등 해양 스포츠의 짜릿함은 여전하며, 남부에서 자연과 역사를 함께 만날 수 있는 관광지로, 여행의 다양성을 더한다. 최근에는 트레킹과 스포츠, 웰니스까지 여행의 영역을 넓히고 있다.

에메랄드빛 바다서 즐기는 ‘해양 액티비티’

괌 남부 비키니 아일랜드 해역은 수심에 따라 바다색이 에메랄드빛에서 짙은 파란색으로 바뀌는 것이 특징이다. 얕은 수역과 깊은 수역이 가까이 이어져 있어 제트스키를 타고 이동하다 보면 무릎 높이의 얕은 바다와 수심이 깊은 구간을 번갈아 지나게 된다. 바다 한가운데 형성된 모래톱에서는 그네를 타거나 휴식을 취할 수 있다.

이 일대에서는 제트스키와 바나나보트, 씨워킹, 스노클링 등 다양한 해양 액티비티를 한 번에 즐길 수 있다. 씨워킹은 산소가 공급되는 헬멧을 쓰고 바닷속을 걸으며 열대어를 가까이에서 볼 수 있는 체험이다. 스노클링을 통해서는 수면 아래를 무리 지어 이동하는 열대어와 산호 지형을 관찰할 수 있다.

괌 해양 액티비티의 강점은 여행객의 나이와 숙련도에 따라 체험 강도를 달리할 수 있다는 점이다. 수영에 익숙하지 않은 여행객은 씨워킹이나 얕은 수역 체험을 선택할 수 있고, 속도감을 원하는 여행객은 제트스키와 바나나보트를 즐길 수 있다. 어린이를 동반한 가족부터 젊은 여행객, 장년층까지 같은 공간에서 각기 다른 방식으로 바다를 경험할 수 있다.

영어권 서비스 환경과 미국령이라는 익숙함도 괌의 진입 장벽을 낮추는 요소다. 야자수와 열대 기후는 전형적인 휴양지의 풍경을 보여주지만 도로와 상점, 화폐 등 생활환경에서는 미국의 색채가 뚜렷하다. 이 같은 환경은 괌이 오랫동안 가족 단위 여행객의 대표 휴양지로 자리 잡은 배경이기도 하다.

투몬 벗어나 남부로…자연·역사 함께 보는 투어

오후에는 괌 남부로 향했다. 호텔과 쇼핑 시설이 밀집한 투몬을 벗어나자 풍경은 빠르게 달라졌다. 고층 건물 대신 낮은 주택과 초록빛 구릉, 작은 마을이 이어졌고 해안도로를 따라 괌의 자연 지형과 역사 유적을 함께 둘러볼 수 있었다.

대표적인 전망 명소인 세티만 전망대에서는 괌 남서부의 굴곡진 구릉과 해안선을 한눈에 조망할 수 있다. 짙은 초록빛 계곡 사이로 파란 만이 펼쳐져 투몬 중심가의 정돈된 해변과는 다른, 남부 특유의 자연경관을 보여준다.

우마탁만이 내려다보이는 솔레다드 요새는 괌의 식민지 역사를 보여주는 대표적인 유적지다. 19세기 초 스페인 통치기에 우마탁만을 방어하기 위해 세워진 요새로, 현재도 성벽과 대포 등이 남아 있다. 요새에서는 우마탁 마을과 해안, 남부 산악지대를 함께 내려다볼 수 있다.

괌 남부투어의 특징은 해변 중심의 휴양에서 벗어나 자연과 역사를 함께 경험할 수 있다는 점이다. 괌에는 차모로인의 오랜 역사와 스페인 식민 통치, 미국 통치와 전쟁의 흔적이 곳곳에 남아 있다. 해안도로를 따라 이동하며 세티만과 우마탁 등 주요 지점을 둘러보면 괌이 단순한 해양 휴양지를 넘어 역사·문화적 관광 자원도 충분한 섬이라는 점을 확인할 수 있다.

석양 품은 바다서 마무리…쉼 넘어 웰니스 섬으로

하루의 끝은 선셋 디너 크루즈였다. 배가 항구를 벗어나자 해안의 호텔과 건물들이 점차 멀어졌고, 선내에서는 뷔페와 스테이크, 랍스터 등을 곁들인 저녁 식사가 이어졌다.

괌의 저녁 바다는 짧은 시간에도 여러 모습을 보여줬다. 수평선 위로 엷은 해무가 끼었다가 구름 사이로 주황빛이 번졌고, 갑작스러운 스콜이 내린 뒤에는 다시 말갛게 갠 하늘이 모습을 드러냈다. 맑음과 흐림, 비와 석양이 한꺼번에 교차하는 열대 특유의 날씨도 크루즈에서 만날 수 있는 신기한 풍경 중 하나였다.

괌은 한국 시장에서는 오랫동안 ‘아이와 함께 찾는 가족 휴양지’나 ‘리조트에서 쉬는 여행지’라는 이미지가 강했다. 괌 정부관광청은 이를 벗어나기 위해 올해를 ‘웰니스 아일랜드’ 도약의 해로 정하고 관광 콘텐츠 다변화에 나서고 있다. 러닝과 사이클링, 요가, 테니스 등 야외 스포츠를 자연과 휴식에 결합하고, 대표 러닝 행사인 ‘코코 로드 레이스’와 사이클 대회 ‘투어 오브 괌’ 등을 통해 액티브 관광 수요를 확대한다는 구상이다.

괌의 자연과 감성을 오감으로 전달하는 콘텐츠도 강화하고 있다. 기존 ‘컬러 오브 괌’, ‘테이스트 오브 괌’에 이어 섬의 자연에서 영감을 받은 향을 활용한 ‘센트 오브 괌’을 선보이는 등 단순히 풍경을 바라보는 휴양지에서 직접 몸을 움직이고 경험하는 여행지로 영역을 넓히고 있다.

다만 콘텐츠 확대만으로 관광 침체가 단기간에 해소되기는 쉽지 않다. 환율과 유가, 항공편 공급과 가격 등은 현지 관광업계가 통제하기 어려운 변수다. 항공료와 숙박비 부담이 커질 경우 여행지로서의 매력이 실제 수요로 이어지는 데 한계가 있기 때문이다.

직접 둘러본 괌은 ‘리조트에서 쉬는 섬’이라는 익숙한 이미지보다 훨씬 복합적이었다. 바다와 남부의 자연, 역사 유적, 해양 액티비티가 서로 다른 방식의 여행을 만들어냈다. 문제는 콘텐츠의 유무보다 이런 괌의 다양한 얼굴이 여행객에게 얼마나 새롭게 인식될 수 있느냐가 관건으로 보였다. 관광객 감소라는 현실 속에서 괌은 지금, ‘휴양지’ 이미지를 넘어 ‘언제나 가고 싶은 여행지’가 될 수 있을지 시험받고 있다.