8월 21일까지 채용 홈페이지 통해 접수 12년 만에 엔지니어 인재상 재정립

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 2026년 하반기 엔지니어 채용을 실시한다고 27일 밝혔다. 12년 만에 재정립한 엔지니어 인재상을 반영해 미래 제조 현장에 적합한 역량을 갖춘 지원자를 선발한다.

지원서 접수는 8월 10일부터 21일까지 총 2주 동안 진행된다. 지원 자격은 고등학교 졸업 이상으로 연령 및 성별 제한은 없다.

기아는 이번 채용에서 전동화, 디지털 전환 등 변화하는 제조환경에 맞춰 재정립한 엔지니어 인재상을 반영해 지원자 선발에 활용할 예정이다.

해당 인재상은 기아가 2014년 이후 12년 만에 개편한 것으로 ▷전문성 ▷성장 ▷신뢰를 핵심가치로 삼으며 미래 제조 현장에서 요구되는 문제 해결력과 변화 적응력 및 협업 역량을 갖춘 인재 확보에 초점을 맞췄다.

기아는 이러한 인재상을 바탕으로 직무 역량 위주로 우수 인재를 채용하며 육성 체계 전반에 적용해 미래 제조 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

기아 관계자는 “이번 채용을 통해 빠르게 변화하고 있는 제조 현장에서 직무 전문성을 바탕으로 동료와 협력해 함께 성장할 수 있는 인재를 확보하고자 한다”며 “잠재력과 기술 역량을 갖춘 엔지니어를 선발해 미래 모빌리티 경쟁력을 강화할 계획”이라고 말했다.

한편, 기아는 최근 농어촌 지역의 식품 접근성 문제 개선을 위해 ‘기아 무브투유’ 출범하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.

‘무브투유’는 인구가 수도권으로 집중되는 지방소멸 현상 속에서 소멸위기지역의 고령층이 겪는 식품 사막화 문제를 개선하기 위해 기아가 새롭게 추진하는 사회공헌 사업이다.