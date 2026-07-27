전국 대부분 폭염특보·곳곳 열대야 전남·경상권 일부 최고기온 39도 예보 중부 소나기에도 체감온도 38도 안팎

[헤럴드경제=전새날 기자] 전국이 장마 영향권에서 벗어나면서 본격적인 폭염이 시작됐다. 일부 지역은 최고기온이 39도까지 치솟는 극단적인 더위가 예보됐고 곳곳에서 열대야가 이어질 전망이다.

27일 기상청에 따르면 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고 체감온도가 33도 이상, 남부지방은 35도 이상으로 오르는 무더위가 이어지겠다. 이날 낮 최고기온은 31~37도로 예보됐다.

특히 전남 광양과 대구(군위 제외), 경북 경산·청도·고령·포항·경주, 경남 양산·김해·밀양·의령·함안·창녕·합천 일부 지역은 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상돼 올해 신설된 폭염중대경보가 발효 중이다.

이번 폭염은 우리나라가 북태평양고기압의 가장자리에 들면서 고온다습한 공기가 지속해서 유입된 영향을 받았다. 상공 약 5㎞에는 영하 6도 이하의 찬 공기가 자리하면서 대기가 불안정해져 무더위 속에서도 국지성 소나기가 이어지는 날씨가 나타나고 있다.

이에 따라 27일에는 수도권과 강원도, 충북 북부, 경북 북부를 중심으로 5~60㎜의 소나기가 예보됐다. 특히 수도권과 강원도는 낮부터 저녁 사이 시간당 20~30㎜의 강한 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 28일에도 수도권과 강원도, 충청권, 대구·경북을 중심으로 5~40㎜의 소나기가 내릴 전망이다.

기상청은 소나기가 내리는 동안에는 기온이 일시적으로 낮아지지만 비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 후텁지근한 더위가 이어질 것으로 내다봤다. 또 소나기와 함께 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으며 같은 지역 안에서도 강수량 차이가 크게 나타날 수 있다고 설명했다.

밤에도 더위는 이어진다. 당분간 전국 대부분 지역에서 밤 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.

폭염이 이어지며 온열질환 피해도 늘고 있다. 질병관리청 온열질환 응급실 감시체계에 따르면 지난 25일 기준 올해 온열질환자는 1301명으로 집계됐다. 이 가운데 온열질환 추정 사망자는 6명이다. 지난 두 달간 서울에서만 2명의 사망자가 발생했다.

기상청은 “실내외 작업장과 논밭, 도로 등은 기상관측 지점보다 체감온도가 더 높을 수 있다”며 “영유아와 노약자, 만성질환자는 야외 활동을 줄이고 충분한 수분과 휴식을 취하는 등 폭염 피해 예방에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.