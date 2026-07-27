30·40대 남성의 라이프스타일 적극 반영 넓은 실내 공간용 350g, 차량·밀폐 공간용 200g 구성

[헤럴드경제=서재근 기자] 자동차용품 전문 기업 불스원이 10분 만에 악취를 99% 제거하고 3040 남성의 라이프스타일에 맞춰 공간별 탈취 성능을 강화한 신제품 ‘언센트 에어디톡스 탈취제’ 2종을 출시한다고 27일 밝혔다.

제품은 사용 환경에 따라 ▷거실, 침실, 서재 등 넓은 실내 공간에 적합한 350g 대용량 제품과 ▷차량 컵홀더, 옷장, 신발장 등 좁고 밀폐된 공간에 최적화된 200g 컴팩트 제품 2종으로 구성됐다.

언센트 에어디톡스 탈취제에 적용된 핵심 기술인 ‘듀얼 액션 시스템’은 공기 중 악취는 물론, 세탁하기 어려운 침구와 차량 시트 등 섬유 소재에 깊이 밴 냄새 원인 성분까지 2단계로 제거한다.

먼저 공기 중 악취 분자와 자석처럼 결합해 냄새를 제거하고, 이어 실내 표면에 남은 체취의 원인 성분인 ‘노네날’ 등을 분해해 냄새의 재발을 막는다.

아울러 ‘특수 고농축 고체 겔’ 제형을 적용해 높은 품질 안정성을 확보했다. 액상형 제품과 달리 내용물이 쏟아질 우려가 적고, 식품첨가물로 사용되는 젤란검과 식물에서 추출한 성분을 바탕으로 온 가족은 물론 반려동물이 함께 생활하는 공간에서도 사용할 수 있도록 설계했다.

변태일 불스원 브랜드매니저는 “이번 언센트 에어디톡스 탈취제는 불스원이 축적해 온 강력한 탈취 기술력을 바탕으로, 30·40대 남성들이 생활 공간에서 겪는 냄새 고민을 효과적으로 해결하기 위해 기획된 제품”이라며 “앞으로도 대한민국 남성들의 공간 품격을 높이는 대표 라이프스타일 탈취제로 자리매김해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 불스원은 연료첨가제 브랜드 불스원샷 출시 30주년을 맞아 최근 국내 유일 포뮬러3(F3) 드라이버인 신우현 선수와 방송인 김성주가 출연한 새 TV 광고 캠페인을 선보이는 등 고객 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.