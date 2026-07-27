유티미 커스터마이징 스탬프 35종 공개…오프라인 협업 확대

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데홈쇼핑이 글로벌 패션 브랜드 유니클로와 손잡고 커스터마이징 서비스 ‘UTme!(유티미)’를 통해 벨리곰 디자인 35종을 선보인다고 27일 밝혔다.

디자인은 ‘시그니처 벨리곰’·‘헬스 벨리곰’ 등 대표 디자인을 비롯해 ‘서핑 벨리곰’·‘수영 벨리곰’ 등 여름 시즌 한정 3D 디자인과 실사 이미지, 매장별 로컬 한정 디자인 등 35종으로 구성했다. 고객은 원하는 디자인을 선택해 티셔츠와 가방 등을 매장에서 약 15분 만에 제작할 수 있다.

해당 서비스는 내년 7월까지 잠실 롯데월드몰점, 명동점, 대구 동성로점, 대전 둔산점, 부산 삼정타워점, 제주 서귀포점 등 전국 유니클로 UTme! 운영 매장 6곳에서 제공된다.

벨리곰은 이달 다이소와 협업으로 굿즈 60여종을 출시하며 흥행을 이어가고 있다. 판매 2주 만에 준비 물량이 부족할 정도로 인기를 끌었다. 지난달 선공개한 벨리곰 장바구니 3종 세트는 직영 매장 출시 일주일 만에 25만세트가 완판됐다. 올해 상반기 벨리곰 굿즈 매출도 전년 동기 대비 30% 증가했다.

전호진 롯데홈쇼핑 성장전략부문장은 “오프라인 유통 채널과 협업을 확대해 굿즈 사업 경쟁력과 브랜드 가치를 높일 계획”이라며 “벨리곰을 유통업계를 대표하는 캐릭터 IP로 육성하겠다”고 말했다.