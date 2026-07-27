안면인식으로 셀프 백드랍·탑승구 신분 확인 스마트패스 이용률 13.8%로 급증

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공은 안면인식 출국 서비스인 ‘스마트패스’를 셀프 백드랍 서비스와 탑승구 신분 확인에 활용해 탑승객들의 공항 체류 시간을 줄이고 있다고 27일 밝혔다.

제주항공은 지난 3월 1일부터 인천국제공항공사의 스마트패스 적용 범위를 출국장 신분 확인에서 셀프 백드랍 서비스와 탑승구 신분 확인까지 확대해 운영하고 있다. 더불어 국적 항공사 중 유일하게 스마트패스를 활용한 수하물 위탁 사전 예약 서비스도 제공하고 있다.

수하물 위탁 사전 예약 서비스는 제주항공 모바일 웹·앱을 통해 사전 체크인을 진행한 후 스마트패스 앱을 통해 백드랍 서비스를 예약하면 된다. 이후 출국 당일 예약 시간에 맞춰 백드랍 예약 전용 카운터를 방문하면 체크인 줄에서 대기할 필요 없이 안면인식만으로 수하물을 위탁할 수 있다.

제주항공이 서비스를 확대하면서 스마트패스 이용객도 크게 증가하고 있다. 스마트패스 확대 운영 전인 올해 1~2월에는 전체 탑승객 대비 스마트패스 이용객 비중이 1.7%에 불과했으나 5~6월에는 전체 탑승객 중 13.8%가 스마트패스를 이용하며 4개월 만에 12.1%포인트 상승했다.

스마트패스는 만 7세 이상의 어린이부터 이용할 수 있으며, 여권과 탑승권은 항상 소지해야 한다. 여권이 훼손된 경우 도착국가에서 입국이 거절될 수 있어 반드시 사전 확인이 필요하다.

제주항공은 우선수하물 전용 캐리어를 활용하는 것도 공항 체류 시간을 줄이는 방법이라고 설명했다. 캐리어 전문 브랜드 브라이튼캐리어와 함께 출시한 한정판 우선수하물 전용 캐리어는 2029년 12월 31일까지 횟수와 상관없이 ‘빠른 짐 찾기’ 서비스를 무제한 제공하는 24인치 캐리어다. 제주항공 제이샵 또는 기내 설렘배송에서 최저 19만9000원에 선착순으로 구매할 수 있다.

제주항공은 우선수하물 서비스 구매 가격이 국제선 기준 왕복 1만원인 점을 고려하면 출국이 잦은 고객에게 합리적인 선택이 될 수 있다고 밝혔다.

제주항공 관계자는 “여름 휴가철에는 공항 이용객이 집중되는 시기인 만큼 출국 절차를 간소화할 수 있는 서비스를 미리 확인하고 활용하는 것이 좋다”며 “여행 전 과정에서 고객 편의를 높일 수 있는 다양한 서비스와 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 제주항공은 1~5월 누적 수송객 수 554만6277명을 기록, 지난해 같은 기간 463만1482명에 비해 19.8% 증가하며 국내 LCC 가운데 가장 많은 승객을 수송했다.