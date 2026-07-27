[헤럴드경제=정찬수 기자] BBQ가 베트남 북부 하노이와 남부 호찌민 핵심 상권에 대형 매장을 잇달아 선보이며 베트남 사업 확대에 속도를 내고 있다고 27일 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 하노이 팜반동 지역에 50평 규모의 ‘BBQ 그린스타점’을 오픈한 데 이어 호찌민 7군 푸미흥 신도시에 45평 규모의 ‘BBQ 미득점’을, 1군 응우옌 타이혹 거리에 35평 규모의 ‘BBQ 타이혹점’을 추가했다.

지난 5월 호찌민 푸뉴언 지역의 판실롱에 남부 첫 매장을 선보인 이후 약 2개월 만에 미득점과 타이혹점을 잇달아 오픈하며 호찌민 매장은 총 3개로 확대됐다.

하노이 그린스타점은 팜반동 지역의 주거형 아파트 단지가 밀집한 상권에 들어섰다. 호찌민 2호점인 미득점은 84석 규모로 외국인 거주자와 고소득 소비층이 밀집한 푸미흥 신도시에 자리했다. 3호점인 타이혹점은 48석 규모로 벤탄시장과 여행자 거리 인근 관광·상업 중심지에 위치했다.

매장에서는 골든프라이드치킨(황금올리브치킨), 시크릿소스치킨(양념치킨), 동남아 한정 메뉴인 UFO 치킨을 비롯해 떡볶이, 잡채, 김치볶음밥 등 K-푸드 메뉴를 함께 선보인다.

현재 BBQ는 베트남에서 40개가 넘는 매장을 운영하고 있다. 이번 출점을 계기로 북부 하노이와 남부 호찌민을 연결하는 핵심 상권 중심의 브랜드 거점도 강화하게 됐다. BBQ 관계자는 “앞으로도 주요 도시의 전략 상권을 중심으로 브랜드 경쟁력을 높이고 동남아 시장 확대를 지속하겠다”고 말했다.