[헤럴드경제=민성기 기자] 미국프로야구 마이너리그 트리플A에서 글러브 이물질 규정 위반 의혹으로 퇴장당했던 고우석(미네소타 트윈스)이 결국 징계를 받았다.

미국 미네소타 지역지 미네소타 스타 트리뷴은 27일(한국시간) “세인트폴(미네소타 산하)에서 뛰는 고우석이 이물질 적발로 퇴장당해 10경기 출장 정지 징계를 받았다”고 보도했다. 징계는 26일부터 소급 적용된다.

고우석은 지난 25일 미국 미네소타주 세인트폴 CHS 필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와 홈 경기에 2-3으로 뒤진 7회초 팀의 세 번째 투수로 등판했지만, 공 한 개도 던지지 못하고 마운드를 내려갔다.

심판이 마운드로 가던 고우석의 글러브를 검사했고, 글러브 안쪽에 이물질이 있다고 판단해 퇴장을 명령한 것이다.

고우석은 억울한 듯 항변했으나 심판은 고우석의 글러브를 회수했고, 그에게 퇴장을 명령했다.

메이저리그(MLB) 사무국은 2021시즌 도중부터 투수들의 이물질 사용을 강력히 단속하기 시작했다. 심판진은 매 이닝 종료 후와 투수 교체 시마다 투수의 손과 글러브 등을 점검해 이물질 사용 여부를 확인한다.

투수는 땀 관리를 위해 송진 가루(로진)를 사용할 수 있지만, 이를 장갑과 유니폼에 직접 바르는 것은 금지되며, 로진을 자외선 차단제 등 다른 물질과 함께 사용할 수도 없다.

규정에 따르면 투수가 이물질을 사용한 사실이 적발될 경우 즉시 퇴장되며, 의무적으로 10경기 출장정지 징계를 받는다.

2024년 미국 진출 후 마이너리그에서만 뛰던 고우석은 트레이드로 미네소타에 합류했고, 8일 빅리그 로스터 합류 후 10일 클리블랜드전에서 빅리그 데뷔전을 치렀다.

그러나 21일 클리블랜드전에서 1이닝 3실점으로 부진한 뒤 다시 마이너리그행을 통보받았고, 퇴장 악재까지 겹치며 당분간 경기에 나서지 못하게 됐다. 빅리그 복귀에도 비상등이 켜졌다.