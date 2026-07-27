지난 24일에 이어 27일 피의자 조사

[헤럴드경제=최의종 기자] 홈플러스 사태와 관련해 MBK파트너스 경영진을 수사 중인 검찰이 김광일 MBK 부회장 겸 홈플러스 공동대표를 27일 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 사건 재배당 이후, 지난 24일 김 부회장에 대해 처음으로 피의자 조사를 진행한 데 이어 이날도 다시 불렀다.

헤럴드경제 취재를 종합하면 서울중앙지검 반부패수사2부(부장 이상혁)는 이날 오전부터 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기), 자본시장법 위반 혐의를 받는 김 부회장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.

검찰은 지난 20일부터 김정환 MBK 부사장을 수일간 피의자 신분으로 불러 조사한 바 있다. 이에 앞서 지난달 말에는 이성진 홈플러스 전무도 피의자 신분으로 불러 조사했다. MBK파트너스 경영진에 대한 조사를 차례로 이어가고 있는 검찰은 ‘정점’으로 꼽히는 김병주 MBK 회장에 대한 조사까지 진행한 후 주요 피의자들에 대한 구속영장 재청구 여부 및 대상을 결정할 것으로 알려졌다.

MBK파트너스와 홈플러스 경영진은 홈플러스 재무 위기와 신용등급 하락 가능성을 사전에 예상하고도 이를 숨긴 채 홈플러스 자산유동화 전자단기사채(전단채·ABSTB)를 안전한 상품인 것처럼 홍보하며 발행한 혐의 등을 받는다.

홈플러스 ABSTB는 홈플러스가 구매전용카드로 물품을 구매하게 해 카드사가 갖게 된 카드대금채권을 기초자산으로 한 유동화 증권으로, 신영증권이 홈플러스 ABSTB 상품을 발행했고 하나증권 등 증권사가 팔았다.

한국기업평가는 지난해 2월 홈플러스 신용등급을 기존 A3에서 A3-로 강등했다. 홈플러스는 같은 해 3월 서울회생법원에 기업회생절차(법정관리)를 신청했고, 이에 따라 신용등급 하락 1차 통보를 받기 이전에 이를 알고도 채권을 발행했다는 논란이 있었다.

신영증권과 하나증권 등은 지난해 4월 김 부회장 등을 검찰에 고소했다. 금융감독원은 MBK파트너스 사기적 부정거래 의혹을 포착하고 패스트트랙으로 사건을 검찰에 이첩했다. 이후 중앙지검 반부패수사3부가 해당 수사를 맡았다.

앞서 중앙지검 반부패수사3부는 지난 1월 김 회장과 홈플러스 공동대표인 김광일 부회장, 김정환 부사장, 이성진 전무 등 4명에 대해 구속영장을 청구했으나 모두 법원에서 기각됐다. 이후 중앙지검은 지난 2월 사건을 반부패수사2부로 재배당했다.