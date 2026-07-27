변동성 확대 국면에선 옵션프리미엄 활용 커버드콜 전략 유리 국내외지수형부터 미국 AI·배당·채권형까지 투자 선택지 확대

[헤럴드경제=홍태화 기자] 최근 국내 주식시장의 변동성이 확대되면서 안정적인 월 현금 흐름을 추구하는 투자자들의 관심이 커버드콜 상장지수펀드(ETF)로 옮겨가고 있다. 이에 올해 초 약 15조원 수준이었던 국내 커버드콜 ETF 순자산총액은 26조원대로 반년여 만에 11조원 이상 늘어났다.

KB자산운용은 27일 변동성 장세에 걸맞은 투자 대안으로 ‘RISE 커버드콜 ETF’ 시리즈를 제시했다. 커버드콜 ETF는 기초자산을 보유하면서 콜옵션을 매도해 얻는 옵션 프리미엄을 분배금 재원으로 활용하는 상품이다. 시장 변동성이 커질수록 옵션 프리미엄도 확대되는 특성이 있어 최근과 같은 장세에서 안정적인 인컴(Income) 투자전략으로 주목받는다.

KB자산운용은 현재 국내 대표지수형을 비롯해 미국 대표지수형, 인공지능(AI)·고배당 등 테마형, 채권형 등 다양한 RISE 커버드콜 ETF 라인업을 운용 중이다.

먼저 국내 지수를 기초자산으로 하는 RISE 커버드콜 ETF는 안정적인 월 분배와 우수한 운용성과를 바탕으로 투자자들의 관심을 받고 있다.

‘RISE 200고배당커버드콜ATM ETF’는 최근 1개월 수익률 25.85%를 기록하며 국내 주식형 ETF 가운데 가장 우수한 성과를 거두고 있다.

‘RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF’는 7월 기준으로 상장 이후 최대 수준인 주당 590원(월 분배율 3.30%)의 분배금을 지급했다. 이 ETF는 또 최근 6개월 수익률이 44.77%에 달하는 등 안정적인 월 분배와 뛰어난 운용성과를 동시에 보여주고 있다.

미국 대표지수와 AI·배당 테마에 투자하는 ‘RISE 데일리고정커버드콜’ 시리즈도 순자산 약 1조5,000억원 규모로 성장하며 대표적인 해외 커버드콜 상품군으로 자리매김했다.

‘미국테크100’, ‘미국S&P500’, ‘미국AI밸류체인’, ‘미국배당100’으로 구성된 이 시리즈는 매일 기초지수의 10% 비중으로 콜옵션을 매도하는 ‘3세대 커버드콜’ 전략을 적용해 옵션 프리미엄 확보와 기초지수 상승 참여를 함께 추구한다. ‘RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF’의 경우 연 분배율이 19.68%에 이른다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “지금처럼 시장 변동성이 확대되는 국면에선 옵션 프리미엄을 활용하는 커버드콜 전략의 강점이 더욱 돋보인다”며 “정기적인 현금 흐름을 원하는 투자 수요가 꾸준히 증가하는 만큼 국내외 대표지수는 물론 AI, 배당, 채권 등 다양한 기초자산을 활용한 RISE 커버드콜 ETF 라인업을 지속적으로 확대해 투자자 선택의 폭을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

신규 커버드콜 상품 상장도 예정돼 있다. KB자산운용의 ‘RISE 코스닥커버드콜액티브’는 오는 28일 상장된다. 이 상품은 코스닥 기업에 투자한다. 그중에서도 IT, 헬스케어, 산업재 등 성장이 기대되는 종목에 집중적으로 투자하고, 시장 상황에 따라 코스닥150 콜옵션을 탄력적으로 매도하는 액티브다.