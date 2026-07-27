CJ제일제당, 중소 양조장과 전통주 세계화 앞장

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당의 프리미엄 K-증류주 브랜드 ‘jari(자리·사진)’가 농림축산식품부 주관 ‘모두의 상생 프로젝트’ 우수사례로 선정됐다고 27일 밝혔다.

‘모두의 상생 프로젝트’는 농식품부가 농업과 식품기업 간 상생협력 활동을 통합 지원해 ESG(환경·사회·지배구조) 모델을 발굴하,고 사회적 가치를 확산하기 위해 올해 신설한 프로그램이다. CJ제일제당은 중소 양조장과 협력해 jari를 선보이고 한국 전통주의 세계화를 위해 국내외에서 상생 활동을 펼친 노력을 인정받았다.

이날 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 프로젝트 출범식에는 송미령 농식품부 장관과 조영준 대한상공회의소 지속가능경영원장 등이 참석했다. 김찬호 CJ제일제당 전략지원부문 대표와 오성진 K-Spirits 팀장이 동반성장 노력과 성과를 발표했다.

jari는 국내 우수 전통주 원액을 숙성해 프리미엄 증류주로 재탄생시키는 K-증류주 세계화 플랫폼이다. CJ제일제당은 브랜드 론칭 전부터 미국 뉴욕의 한식 다이닝과 협업해 한국 전통주 기반의 칵테일을 선보였다. 작년부터는 미국 PGA투어 정규대회 ‘더CJ컵 바이런 넬슨’에서 문배술과 가무치 소주를 활용한 칵테일을 제공했다. 최근에는 문배주양조원, 다농바이오와 손잡고 충남 논산 전용 시설에서 원액을 숙성해 완성한 ‘자리 문배술 24’와 ‘자리 가무치 24’를 공개했다.

김찬호 전략지원부문 대표는 “jari는 단순히 술 한 병을 만드는 것이 아니라 우리 농산물 소비를 늘리고 지역 양조장에게 새 성장 발판을 제공하는 전통주 분야 상생 모델”이라며 “우리 지역 양조장의 땀방울이 담긴 전통주가 세계인의 테이블 위에서 당당히 빛나도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.