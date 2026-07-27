크리스 헤이우드 美관광청 수석부사장 세계 7위 시장 한국의 높은 성장 잠재력 역사 기념일·국제 이벤트로 여행객 유치

[헤럴드경제=김명상 기자] “한국은 미국 방문객 규모에서 세계 7위의 핵심 시장입니다. 향후 연평균 두 자릿수 성장을 이룰 것으로 예상되는 유망한 국가이기도 합니다.”

크리스 헤이우드 미국관광청 홍보 담당 수석 부사장은 최근 헤럴드경제와 가진 인터뷰에서 “대도시 중심의 기존 방미 트렌드를 넘어 제2의 도시와 중소 도시로 한국인 여행객의 발길을 넓히는 단계적 홍보 전략을 추진할 것”이라며 이같이 말했다. 헤이우드 부사장은 ‘미국관광청 세일즈 미션’ 행사를 위해 방한했다.

실제로 미국관광청의 최근 자료에 따르면, 지난해 미국을 찾은 한국인 방문객은 미국 전체 해외 방문객 순위에서 7위, 아시아 국가 중에서는 일본과 중국에 이어 3위를 기록했다.

또한 한국인 여행객은 평균 체류 기간이 약 16일로 비교적 길며, 전체의 81%가 레저 목적으로 미국을 찾고 있다. 여행객 유형은 배우자 동반(23%)과 가족 동반(21%)이 높은 비중을 차지했다. 가장 선호하는 활동 1위는 ‘음식과 미식’, 2위는 ‘관광지 및 엔터테인먼트’였다. 주요 방문 지역은 캘리포니아, 뉴욕, 하와이, 네바다, 텍사스 등으로 다양했다.

최근 1년 사이 원·달러 환율 상승으로 원화 구매력이 약 12% 하락하면서 방미 한국인 수가 소폭 감소했으나, 미국관광청은 한국 시장의 성장 잠재력을 긍정적으로 내다봤다.

헤이우드 수석 부사장은 “한국인 방문객은 경제적 여유와 구매력을 갖춘 프리미엄 여행 수요층이 많다”며 “환율 등의 어려움이 있으나 2030년에는 과거 최고치였던 2019년의 230만 명 수준을 회복할 것으로 본다”고 전망했다.

항공 노선 확대도 방미 수요를 뒷받침한다. 미국관광청은 올해 기준 한국과 미국을 잇는 직항 노선은 19개, 주간 좌석 공급량은 430만 석 규모로 집계했다. 최근에는 에어프레미아가 지난 4월 서울-워싱턴DC 노선을 취항했고, 유나이티드항공이 9월 서울-뉴욕(뉴저지) 노선을 신설하는 등 신규 노선 취항이 잇따르고 있다.

헤이우드 부사장은 쇼핑, 축제, 아웃도어, 웰니스뿐 아니라 스포츠 관광을 새로운 기회 요인으로 꼽았다. 특히 미국 스포츠 리그에서 활약하는 한국 선수들의 존재가 직관 여행 수요를 견인할 수 있다는 설명이다. 그는 “스포츠 관람을 위해 미국을 찾는 스포츠 투어리즘 수요도 약 20% 수준에 이른다”며 “손흥민, 김하성 등 한국 선수들이 스포츠 관람 여행 수요를 견인할 수 있다”고 말했다.

미국관광청은 올해 특히 대형 국제 이벤트와 역사적 기념일을 테마로 홍보 활동을 강화하고 있다. ▷국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개최 ▷미국 독립 250주년 ▷8개 주를 관통하는 도로 ‘루트66’ 개통 100주년 등을 주제로 미국 관광을 적극 알리고 있다. 내년에도 미국 철도 개통 200주년을 알리고, 2028년 LA 올림픽을 계기로 미서부 지역 홍보를 강화할 계획이다. 미국관광청은 내년 한국 시장의 방미객 성장률 목표를 13% 수준으로 제시했다.

헤이우드 부사장은 “환율 부담이라는 변수에도 불구하고, 항공 노선 확대와 메가 스포츠 이벤트 모멘텀을 발판으로 한국 시장에서 재방문객을 넓히는 것을 중장기 목표로 삼고 있다”며 “미국 전역의 다채로운 관광 자원을 발굴하고 항공사 및 여행사와 협력을 강화해 한국 여행객에게 차별화된 방미 길을 제시할 계획”이라고 말했다.